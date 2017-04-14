Москва, 14 апреля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. В ближайшее время российские частные нефтегазовые компаний не приступят к работе на арктическом шельфе. По крайней мере, сейчас такую возможность власти РФ даже не обсуждают. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Хлопонин. Он курирует в правительстве вопросы недропользования.

Noel_Bauza Недоступная Арктика

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, продвигается ли обсуждение допуска частных компаний на арктический шельф, Хлопонин ответил отрицательно. Хотя сами дискуссия о допуске частных компаний к разработке на такой территории идет несколько лет.

Дело в том, что ранее на конференции в Давосе глава «Лукойла» Вагит Алекперов выражал надежду на то, что правительство в скором времени примет решение по допуску частных компаний на арктический шельф. По словам Алекперова, шельф сегодня — это капиталоемкие проекты. Это работа, которая, по большей части, зависит от того налогового законодательства, которое принимается страной, заинтересованной в привлечении инвесторов.

Причем еще в мае 2015 года глава «Лукойла» заявлял, что изменения в законодательство, позволяющие частным компаниям работать на шельфе, могут быть представлены уже осенью 2015 года. По словам нефтяника, работа министерства природных ресурсов, министерства энергетики, а также высказывания вице-премьеров говорят о том, что эта работа ведется. Тогда же Алекперов говорил, что допуск «Лукойла» на шельф для разработки и последующей добычи нефти «национальной безопасности не повредит».

Проблема в том, что сегодня по российскому законодательству на шельфе могут работать только подконтрольные государству компании, которые обладают опытом работы на шельфе не менее пяти лет. Таким образом, сегодня на шельфе могут вести деятельность только «Газпром» и «Роснефть». Однако в апреле 2015 года министерство природы внесло в правительство предложения по пересмотру существующих ограничений по доступу негосударственных компаний к континентальному шельфу. Минприроды считает, что работать на шельфе следует позволить российским компаниям, которые зарегистрированы в России и которые прошли предквалификацию по ряду критериев. А это и наличие опыта освоения шельфа, и наличие технических и финансовых возможностей, и отсутствие нарушений в области охраны окружающей среды и безопасного ведения работ. Кроме того, в 2015 году министерство посоветовало правительству временно прекратить выдачу лицензий государственным нефтяным компания на работу на шельфе.

В то же время сам Хлопонин ранее не раз упрекал государственные отечественные компании в том, что они получают лицензии для работы на шельфовых участках, но не торопятся начинать саму работу. По мнению вице-премьера, если госкомпании не справляются, то на шельф надо пустить частные компании. В связи с этим Хлопонин в 2016 году также говорил, что власти могут лишить «Роснефть» на некоторое время возможности получать новые лицензии на разработку шельфа, пока компания не выполнит свою работу по уже имеющимся у нее лицензиям.

Напомним, что в начале апреля этого года президент РФ Владимир Путин объяснил, почему на арктический шельф допускают только компании с государственным участием. Глава государства обратил внимание на то, что у России на арктическом шельфе в море, на берегу в Арктике — огромное количество запасов углеводородов, которые еще не распечатаны. Учитывая огромную ценность и важность этих запасов, разрешается работать на этих участках только «Роснефти» и «Газпрому», госкомпаниям. Эти преимущества компания «Роснефть», безусловно, должна использовать самым наилучшим образом, считает президент.

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