Калининград, 14 апреля, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Российский Центр судебно-медицинской экспертизы идентифицировал останки советского воина, найденные в Калининградской области. На основании биологического материала экспертиза установила, что погибший — командир огневого взвода 234-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии старший лейтенант Александр Бескровный.

Гвардии старший лейтенант Александр Бескровный

«Старший лейтенант Бескровный был убит 15 марта 1945 года у Бладиау, сейчас это посёлок Пятидорожное Калининградской области, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник военно-мемориальной службы Балтийского флота Олег Бобровский. — Его сын всю жизнь искал могилу отца».

Останки офицера были обнаружены несколько лет назад в лесном массиве, но поскольку именных вещей либо номерных наград в могиле найти не удалось, то, чтобы избежать ошибки, Бескровный-младший принял решение провести анализ ДНК останков, сравнив их со своими генами.

Акт генетической экспертизы показал: вероятность того, что это останки Александра Бескровного составляет 99,998%.

Vesti-kaliningrad.ru Фрагменты погон Александра Бескровного, найденные калининградскими поисковиками

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, согласно электронной базе данных Минобороны РФ «Подвиг народа», гвардии старший лейтенант Бескровный был награждён двумя орденами — Красной звезды в марте 1944 года и Отечественной войны I степени 13 февраля 1945 года (за месяц до гибели). Читаем о последнем подвиге 38-летнего старшего лейтенанта:

«Тов. Бескровный в боях с немецкими захватчиками проявляет исключительную смелость и находчивость в выполнении поставленных задач. В момент прорыва вражеской обороны северо-западнее города Шталлупенен (ныне город Нестеров Калининградской области. — ИА REGNUM ) 13 января 1945 года и в последующих наступательных боях, постоянно продвигаясь с боевыми порядками пехоты со своим взводом штурмовых орудий, огнем и колесами прокладывал путь наступающей пехоте, своевременно подавляя и уничтожая огневые точки противника.

В боях за населенный пункт Толлитенен (возможно, Толльминген, ныне пос. Чистые Пруды Нестеровского района Калининградской области. — ИА REGNUM ) по своей инициативе выкатив орудие своего взвода на прямую наводку, 6 февраля 1945 года уничтожил: три станковых пулемета, разбил три дома, где засели пулеметчики и снайпера противника, подавил огонь двух минометов.

10 февраля 1945 года при штурме города Прейсиш-Эйлау (ныне город Багратионовск Калининградской области. — ИА REGNUM ) выехал со своим взводом на прямую наводку, в упор расстреливая живую силу и технику противника. В этом бою уничтожил до 15 немцев, два пулемета, подавил огонь станкового пулемета противника».

Podvignaroda.ru Описание подвига Александра Бескровного в Восточной Пруссии

По словам начальника военно-мемориальной службы Балтфлота Олега Бобровского, сын героя, Игорь Бескровный, проживающий в Липецке, рассчитывает приехать в Калининград за останками отца, чтобы захоронить их в одной могиле с близкими в Липецкой области, однако у пенсионера (в этом году Бескровному-младшему исполняется 79 лет) нет средств на проезд и проживание в Калининграде, а также транспортировку останков в Липецкую область.

«Мы обратились к врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову с просьбой оказать содействия в этом вопросе, чтобы советский офицер обрел покой на своей Родине накануне Дня Победы», — подытожил представитель военно-мемориальной службы Балтфлота.