Вашингтон, 14 апреля, 2017, 19:39 — ИА Регнум.

США переводят в Европу свои новейшие малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II, сообщает пресс-служба Пентагона.

Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force F-35A Lightning II

Сообщается, что данное решение принято в рамках инициативы по гарантиям союзникам.

Пресс-служба Пентагона указывает, что ВВС США отправляют истребители F-35A Lightning II в Европу на запланированные ранее учения. В течение нескольких недель новые самолёты будут участвовать в учениях совместно с другими боевыми самолётами США и НАТО, дислоцированными в Европе в рамках инициативы по гарантиям европейским союзникам.

Отмечается, что многофункциональные истребители F-35A Lightning II будут переброшены на территорию Европы 15−16 апреля.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о планах Пентагона передислоцировать истребители-бомбардировщики F-35A в Европу весной или летом 2017 года.