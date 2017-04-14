Ставрополь, 14 апреля, 2017, 19:32 — ИА Регнум.



CК РФ

В Ставропольском крае под коррупционную статью попал бывший заместитель руководителя следственного отдела по городу Пятигорск регионального управления СКР Денис Пасышин. Он подозревается в получении крупной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

По данным следствия, Пасышин через знакомого сообщил сотрудникам коммерческого предприятия о том, что может закрыть расследование уголовного дела экономической направленности в отношении этой фирмы.

За это он потребовал взятку в размере 3 млн рублей. В марте текущего года после получения первой части взятки в сумме свыше 1,3 млн рублей подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ.

В отношении бывшего замначальника отдела СКР возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Его знакомый пошел под следствие по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В СКР добавили, что до возбуждения уголовного дела Пасышин был уволен из органов Следственного комитета РФ.

«Расследование этого уголовного дела будет проведено самым тщательным и беспристрастным образом, невзирая на то, что Пасышин являлся сотрудником СКР», — отметили в ведомстве.

Отметим, что сводки о коррупционных преступлениях в правоохранительных структурах появляются в крае регулярно. Так, в апреле ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в отношении старшего оперуполномоченного отдела госнаркоконтроля МВД России по Курскому району. Предположительно полицейский намеренно избавился от улик для уголовного дела об обороте наркотиков, подменив коноплю на полынь.

Читайте по теме: Коноплю подменил на полынь: борьба с коррупцией в полиции Ставрополья

В минувшем месяце на взятке попался инспектор дорожно-постовой службы ГИБДД в городе Буденновске. Он получил взятку от нетрезвого водителя и разрешил ему продолжить путь.

Подробнее по теме: Коррупция в ГИБДД: под статью о взятке попал полицейский Ставрополья

В марте завершилось расследование еще по одному коррупционному делу. Экс-начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Изобильненскому району Александр Батагов осужден за взятку в размере 400 тысяч рублей. Он получил 4,6 года строгого режима и штраф в размере 1,2 млн рублей.

Также по теме:Экс-начальник антикоррупционного отдела на Ставрополье осужден за взятку

В феврале за взятку были осуждены двое сотрудников Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте. Они вымогали деньги у директора госпредприятия за то, чтобы освободить его от ответственности за служебный подлог.

Читайте по теме: Коррупция на Ставрополье: полицейские на транспорте осуждены за взятку

В настоящее время в суде слушается дело начальника отдела ГИБДД по Кочубеевскому району, которому инкриминируются четыре статьи Уголовного кодекса, связанные с взяточничеством. Следствие предполагает, что он требовал у генерального директора автотранспортного предприятия города Невинномысска 50 тысяч рублей каждый месяц за беспрепятственный пропуск грузовиков. Также он склонял ко взяточничеству своих сотрудников.

Читайте по теме:Коррупция на Ставрополье: начальник ГИБДД района идет под суд за взятку