Уфа, 14 апреля, 2017, 19:42 — ИА Регнум.

Во время прямой линии, почти трехчасового общения главы Башкирии Рустэма Хамитова с жителями республики обсуждался самый широкий спектр вопросов, которые стали острее и касались, по большей части, эффективности управления на муниципальном уровне. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, обращение руководителя республики к вопросам местного значения свидетельствует о том, что жители не удовлетворены работой местных властей и стараются решить насущные проблемы, апеллируя к руководителю более высокого уровня.

Kremlin.ru Рустэм Хамитов

13 апреля Рустэм Хамитов провел ежегодную прямую линию. Всего за неделю поступило более 9 тыс. звонков, большинство из них затрагивали проблемы медицины, ЖКХ, благоустройства, пенсионного обеспечения, размера и выплаты зарплат. Хамитов опроверг слухи о своей отставке. «Я продолжаю работать. Меня избрали на пять лет, и в этом плане мне всё понятно и всё ясно», — заявил во время прямой линии Рустэм Хамитов.

По мнению представителя АПЭК в Башкирии Дмитрия Михайличенко, глава региона воспользовался форматом общения с жителями, чтобы показать, что республика обладает достаточными ресурсами не только для выполнения социальных программ, но и для развития республики.

«Из бюджета республики 2016 года примерно 70% тратилось на социальную сферу, однако в 2015 году этот показатель был ближе к 80%, — отметил эксперт. — На мой взгляд, это очень важный показатель. Это означает, что руководству республики в непростых социально-экономических реалиях удается высвобождать средства, которые необходимы для качественного роста».

В большинстве регионов страны такой динамики не наблюдается.

Государственный долг регионов России составляет примерно 2,4 трлн руб. и постоянно увеличивается. Башкирия входит в число регионов с наименьшим госдолгом и постоянно сокращает объем долговых обязательств.

Глава республики подчеркнул, что объем инвестиций по итогам 2016 года составил почти 361 млрд рублей. По этому показателю республика вышла на лидирующие позиции среди регионов ПФО. Все это свидетельствует о качественной экономической политике.

Значительная часть ответов касалась ситуации, сложившейся вокруг администрации Уфы. «Характеризуя ситуацию в уфимской мэрии, глава Башкирии фактически дал понять, что руководство города стало заложником бизнес-интересов крупных девелоперов, которые в угоду своим субъективным интересам фактически провоцируют внутриэлитные конфликты в уфимской администрации. — считает Михайличенко. — В целом же общение Хамитова с населением носило не комплиментарный, а мобилизационный по отношению к региональной власти характер. Был дан четкий посыл: необходимо улучшить работу в муниципалитетах и министерствах республики».

Политолог, доцент БАГСУ Николай Евдокимов отметил, что эта «прямая линия» главы региона стала уже десятой по счёту. Во время руководства Башкирии Хамитовым такие линии проводятся в среднем чаще, чем раз в год.

«Как и в целом по России, «прямые линии» становятся главным каналом коммуникации власти и общества, — отметил эксперт. — Это не очень хорошо, так как свидетельствует о том, что другие коммуникационные каналы не работают». Те функции, которые должны на себя брать политические партии и общественные организации — функции трансляторов интересов населения — фактически берут на себя только СМИ, что свидетельствует о слабости развития институтов гражданского общества. С другой стороны, очевидно, что власть осознаёт эту проблему и пытается её решить доступными и привычными для себя способами.

«Также бросается в глаза, что вопросы стали острее, и касаются они, по большей части, эффективности управления на муниципальном уровне (в первую очередь, в Уфе), — утверждает политолог. — То, что глава республики был вынужден значительную часть времени отвечать на вопросы местного значения — явное свидетельство того, что жители не удовлетворены работой местных властей и стараются решить насущные проблемы, апеллируя к руководителю более высокого уровня».

Сама структура вопросов показывает, какие проблемы интересуют людей в большей степени. «Здесь мы наблюдаем, что изменений в общественном сознании не произошло, — полагает Евдокимов. — Людей по-прежнему волнуют вопросы повседневной жизни, социально-экономические проблемы и почти не интересуют проблемы политического развития региона. Эта особенность наблюдается уже не первый год».

«В целом, «прямая линия» показала, что Рустэм Хамитов глубоко погружён в проблемы региона, владеет информацией и комфортно чувствует себя в условиях «прямого эфира», — сделал вывод эксперт. — С точки зрения повышения уровня легитимизации власти и улучшения имиджа главы данное мероприятие, безусловно, даст положительный эффект».

По словам политолога Дмитрия Казанцева, лейтмотивом прямой линии с главой Башкирии могла стать задача по повышению уровня открытости властей. «В приоритетах региональной повестки дня стал и вопрос роста доходов жителей республики, обозначенный в проекте «Стратегии 2030», а также переформатирование взаимоотношений между республиканской и муниципальной властями, в которых последние не только являются просителями региональных субвенций, но также и самостоятельно привлекают инвестиции в основной капитал», — высказался эксперт.

У общественного деятеля Азамата Галина несколько иное понимание особенностей прошедшей «прямой линии». «Слухи об отставке Хамитова идут со дня его назначения, на фоне борьбы с коррупцией они активизировались и связаны прежде всего с делами администрации Уфы, — напомнил эксперт. — Хамитов пытается дистанцироваться от администрации Уфы и демонстрирует независимость от бизнес-структур. У чиновников всех, в том числе и высших рангов, весьма туманные перспективы и будущее, а Хамитов всем продемонстрировал — сам уходить не собираюсь, в коррупции не замешан, буду работать. Но вот те, кто прогнозировал отставку мэра Уфы Ирека Ялалова, могут оказаться недалеки от истины, Хамитов дает сигнал о том, что это может случиться».