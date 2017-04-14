Берлин, 14 апреля, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Правоохранительные органы ФРГ задержали трех подозреваемых в оказании помощи исламистскому боевику в подготовке террористического акта, 14 апреля передает Reuters со ссылкой на СМИ ФРГ.

George Hodan Арест

Прокуратура северного города Целле, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, выдала ордер на арест двух мужчин и одной женщины.

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Вечером 13 апреля полиция арестовала 27-летнего гражданина Афганистана, 27-летнего жителя Турции и 25-летнюю гражданку ФРГ. Исламистский боевик, которого подозревают в подготовке теракта, задержан 21 февраля.

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Напомним, ранее полиция задержала двух подозреваемых во взрывах в Дортмунде 11 апреля рядом с автобусом ФК «Боруссия». В результате взрывов пострадали два человека. Правоохранительные органы считают, что задержанные связаны с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).