Вашингтон, 14 апреля, 2017, 19:22 — ИА Регнум.



Defensereview.com Экзоскелет B-Temia Dermoskeleton

Корпорация Lockheed Martin использует технологию канадской компании B-Temia для адаптации своего экзоскелета FORTIS для военных нужд, сообщает пресс-служба корпорации.

Технология Dermoskeleton канадской компании B-Temia предусматривает компьютеризированную систему датчиков и моторов, распознающих и усиливающих движения человека. Экзоскелет, закрепленный на ногах и пояснице человека, позволяет усилить его физические возможности и равномернее распределить нагрузку.

При помощи технологии канадских разработчиков, корпорация Lockheed Martin планирует доработать свой экзоскелет FORTIS и приспособить его для военных.

Экзоскелет Lockheed Martin представляет из себя подвижный жесткий каркас, оснащенный «третьей рукой» для удерживания тяжелых инструментов и предметов.

Сообщается, что эти экзоскелеты уже применяются в оснащении промышленных рабочих некоторых специальностей. В Lockheed Martin пришли к выводу, что соединение технологий FORTIS и Dermoskeleton позволит создать универсальный экзоскелет для расширения физических возможностей и повышения выносливости солдат.