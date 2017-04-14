Ставрополь, 14 апреля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае у женщины отобрали детей после выяснения факта истязания сына. Следствие предполагает, что пятилетнего ребенка избивала женщина и ее гражданский муж, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Следственного комитета.

Детская игрушка

По данным следствия, с декабря 2016 по февраль текущего года 35-летний мужчина систематически за малейшую провинность избивал пятилетнего сына своей гражданской жены 24 лет. Причем, побои он наносил как руками, так и ремнем или электрическим проводом.

Сама женщина также регулярно била своего ребенка. Следствие возбудило в отношении взрослых уголовные дела по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего.

По инициативе следственных органов мальчика и его новорожденную сестру забрали из семьи. Сейчас решается вопрос о лишении подозреваемых родительских прав в отношении обоих детей.

Подобные случаи не редкость как на Ставрополье, так и в других регионах России. Так, в Волгоградской области четверо детей были вынуждены терпеть побои от отчима. Мужчина напивался и избивал своих сыновей четырех и восьми лет и падчериц 14 и 15 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, опасаясь гнева отца, дети часто были вынуждены уходить из дома и жить у родственницы. В апреле текущего года мужчина попал под уголовную статью. Решается вопрос о лишении его родительских прав.