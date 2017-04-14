Вашингтон, 14 апреля, 2017, 19:08 — ИА Регнум.



Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

Число сторонников лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен может оказаться намного выше, чем показывают социологические опросы. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает правоконсервативный американский новостной портал Breitbart News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Социологические опросы показывают, что фаворитом в первом туре является Ле Пен, но её отрыв от основных конкурентов — Франуса Фийона и Эммануэля Макрона незначителен — всем им соцопросы пророчат от 24% до 28%.

При этом, те же соцопросы показывают, что во втором туре у Ле Пен нет шансов ни в паре с Макроном, ни в паре с Фийоном.

Однако, Breitbart News со ссылкой на CNN пишет, что электоральный расклад во Франции слишком сильно напоминает ситуацию на выборах президента США, и это «пугает» американцев.

Дело в том, что довольно существенная часть сторонников Ле Пен никак не взаимодействует со СМИ и не сидит в интернете. При этом все основные социологические опросы во Франции проводятся через интернет.

Таким образом, соцопросы далеко не в полной мере отображают реальный электоральный расклад на президентских выборах во Франции.

В США была похожая картина. Часть сторонников Трампа никак не была вовлечена в ту общность, в которой проводились все основные социологические опросы. Другая часть, которая на выборах в итоге проголосовала за Трампа, при участи в соцопросах давала так называемые социально ожидаемые ответы и утверждала, что проголосует за Хиллари Клинтон.

Напомним, чтобы победить в первом туре, одному из кандидатов на пост президента Франции надо набрать более 50% голосов избирателей. Если таковых не будет, что 7 мая пройдет второй тур, в котором будут участвовать только два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре.