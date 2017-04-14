Покрышки повсюду: жители Великого Новгорода взялись за благоустройство
Великий Новгород, 14 апреля, 2017, 19:30 — ИА Регнум.
В Великом Новгороде к Пасхе завершилась череда городских субботников. Судя по перечисленным на сайте мэрии адресам, неухоженных пустырей и улиц в городе не должно бы остаться вовсе, тем более, что в субботниках лично принимали участие и мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, и депутаты, и представители новгородского правительства. По словам градоначальника, областной центр «будет вылизан», как обычно, к майским праздникам (пока и погода не совсем способствует приведению города в порядок), так что уборка продолжается.
Центр города, можно сказать, почти в порядке. С тех пор как у Центра современного искусства на улице Большой Московской положили новую тротуарную плитку, эта часть города — пример интересных решений в благоустройстве городской среды.
Но даже в самом центре Великого Новгорода есть объекты, которые лучше бы спрятать. Один из таких — здание бывшей бани на улице Великой, напротив Кремлёвского парка. С 2005 года здесь хотели сделать что-то новое: то гостиницу, то элитный жилой дом. К счастью, сейчас этим зданием заинтересовался новый владелец фабрики «Крестецкая строчка», петербургский бизнесмен Антон Георгиев.
Если свернуть с центральных улиц в городские дворы — картина меняется. И порой получается контрастной.
Что больше всего бросается в глаза — обилие старых автомобильных покрышек.
Покрышки используют повсеместно. Ими огораживают парковочные места.
Из покрышек обустраивают заборчики.
Традиционно: клумбы в покрышках.
В 2011—2012 годах новгородские власти пытались бороться с автомобильными покрышками в городских дворах. Чиновники призывали горожан не использовать их в благоустройстве, напоминали, что они пожароопасны, даже пытались грозить штрафами. Но за тех, кто любит украшать дворы «старыми шинами», вступился мэр, призвав надзорные органы руководствоваться здравым смыслом. «Мы боремся с ними, как с ветряными мельницами. Одни детские сады по предписанию их выкапывают, в других местах они всё равно появляются», — заявлял тогда Юрий Бобрышев.
С тех пор покрышек стало ещё больше.
Но неужели надо к этому стремиться?
Благоустройство покрышками процветает в городских дворах, часто, не от хорошей жизни. Вот, к примеру, дворик и без покрышек. То ли садик, то ли огород.
Да и приводят дворы в порядок чаще всего люди пожилые. А других ресурсов для обустройства клумб, кроме покрышек да старых кирпичей, у них и нет.
Дворы без автомобильных покрышек, конечно, тоже есть.
Мэрия ежегодно проводит конкурсы на самый благоустроенный двор, и многие товарищества собственников жилья стараются, украшают свои дворы и получают премии.
Но разбитые дороги портят впечатление даже от самых уютных двориков.