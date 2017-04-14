Великий Новгород, 14 апреля, 2017, 19:30 — ИА Регнум.



Ольга Ларина ИА REGNUM Великий Новгород, вид на церковь Георгия на Торгу с улицы Большой Московской

В Великом Новгороде к Пасхе завершилась череда городских субботников. Судя по перечисленным на сайте мэрии адресам, неухоженных пустырей и улиц в городе не должно бы остаться вовсе, тем более, что в субботниках лично принимали участие и мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, и депутаты, и представители новгородского правительства. По словам градоначальника, областной центр «будет вылизан», как обычно, к майским праздникам (пока и погода не совсем способствует приведению города в порядок), так что уборка продолжается.

Ольга Ларина ИА REGNUM Осталось вывезти мусор

Центр города, можно сказать, почти в порядке. С тех пор как у Центра современного искусства на улице Большой Московской положили новую тротуарную плитку, эта часть города — пример интересных решений в благоустройстве городской среды.

Ольга Ларина ИА REGNUM Фасад новгородского Центра современного искусства всегда обращает на себя внимание

Ольга Ларина ИА REGNUM Арт-скамейки напротив Центра современного искусства в Великом Новгороде

Но даже в самом центре Великого Новгорода есть объекты, которые лучше бы спрятать. Один из таких — здание бывшей бани на улице Великой, напротив Кремлёвского парка. С 2005 года здесь хотели сделать что-то новое: то гостиницу, то элитный жилой дом. К счастью, сейчас этим зданием заинтересовался новый владелец фабрики «Крестецкая строчка», петербургский бизнесмен Антон Георгиев.

Ольга Ларина ИА REGNUM Здание бывшей бани на улице Великой в Великом Новгороде

Если свернуть с центральных улиц в городские дворы — картина меняется. И порой получается контрастной.

Ольга Ларина ИА REGNUM Благоустроено только за забором

Что больше всего бросается в глаза — обилие старых автомобильных покрышек.

Ольга Ларина ИА REGNUM Во дворе одного из домов на улице Хутынской

Покрышки используют повсеместно. Ими огораживают парковочные места.

Ольга Ларина ИА REGNUM Покрышки в городском дворе

Ольга Ларина ИА REGNUM Покрышки в новгородском дворе

Из покрышек обустраивают заборчики.

Ольга Ларина ИА REGNUM Заборчик из покрышек

Традиционно: клумбы в покрышках.

Ольга Ларина ИА REGNUM Клумбы из покрышек

В 2011—2012 годах новгородские власти пытались бороться с автомобильными покрышками в городских дворах. Чиновники призывали горожан не использовать их в благоустройстве, напоминали, что они пожароопасны, даже пытались грозить штрафами. Но за тех, кто любит украшать дворы «старыми шинами», вступился мэр, призвав надзорные органы руководствоваться здравым смыслом. «Мы боремся с ними, как с ветряными мельницами. Одни детские сады по предписанию их выкапывают, в других местах они всё равно появляются», — заявлял тогда Юрий Бобрышев.

Ольга Ларина ИА REGNUM Раскрашенные покрышки в новгородском дворе

С тех пор покрышек стало ещё больше.

Ольга Ларина ИА REGNUM «Царь-покрышка», Великий Новгород

Ольга Ларина ИА REGNUM И даже новые деревца — уже в покрышках

Но неужели надо к этому стремиться?

Ольга Ларина ИА REGNUM Покрышки в новгородском дворе

Благоустройство покрышками процветает в городских дворах, часто, не от хорошей жизни. Вот, к примеру, дворик и без покрышек. То ли садик, то ли огород.

Ольга Ларина ИА REGNUM Огородик в одном из дворов в центре Великого Новгорода

Да и приводят дворы в порядок чаще всего люди пожилые. А других ресурсов для обустройства клумб, кроме покрышек да старых кирпичей, у них и нет.

Ольга Ларина ИА REGNUM Благоустройство дворов

Дворы без автомобильных покрышек, конечно, тоже есть.

Ольга Ларина ИА REGNUM Двор на улице Большой Московской в Великом Новгороде

Мэрия ежегодно проводит конкурсы на самый благоустроенный двор, и многие товарищества собственников жилья стараются, украшают свои дворы и получают премии.

Ольга Ларина ИА REGNUM Благоустройство в новгородском дворе

Но разбитые дороги портят впечатление даже от самых уютных двориков.