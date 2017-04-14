Тверь, 14 апреля, 2017, 18:55 — ИА Регнум. В Верхневолжье продолжается сбор благотворительных взносов на завершение строительства Спасо-Преображенского собора. Он проводится в рамках марафона «Народный Спас», который инициирован губернатором Игорем Руденей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Общий вид на Спасо-Преображенский собор и Императорский дворец. 1903 год

«Всем миром мы возвращаем к жизни главный символ тверской земли — храм, заложенный святым благоверным князем Михаилом Тверским. Именно поэтому мы назвали благотворительный марафон «Народный Спас», — отметил при объявлении старта акции Игорь Руденя.

Как и обещал, глава региона перечислил на строительство Спасо-Преображенского собора заработную плату за март. Примеру руководители области последовали сотрудники аппарата Правительства региона, которые приняли решение перечислить в фонд возведения собора заработную плату за один день.

Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Святым Благоверным Великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков «Златоверхий Спас» был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли. В советские годы собор был уничтожен — взорван в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года.

В 2014 году с благословения митрополита Тверского и Кашинского Виктора усилиями благотворительного фонда «Собор» и при поддержке неравнодушных земляков начались работы по воссозданию святыни на прежнем месте. Это событие стало знаком возрождения духовных и нравственных ценностей тверской земли.

Сегодня любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. В часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери можно приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Есть возможность направить благотворительный взнос безналичным путем, воспользовавшись специальной формой на сайте Тверского Спасо-Преображенского собора www.тверь-собор.рф в разделе «Помочь!!!» или перечислив средства на расчетный счет Тверского регионального благотворительного фонда «Собор».

РеквизитыТверской региональный благотворительный фонд «Собор»:ИНН 6901024174, КПП 690 101 001,р/с 40 703 810 000 110 002 176; Тверской филиалАБ «РОССИЯ», г. Тверь;БИК 042809909, к/с 30 101 810 700 000 002 048с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»