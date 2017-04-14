Зубцов станет вторым в Тверской области городом воинской доблести
Тверь, 14 апреля, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Сегодня, 13 апреля, на заседании Тверского областного оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Игоря Рудени рассмотрено ходатайство о присвоении Зубцову регионального звания «Город воинской доблести». Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с таким предложением выступили жители города, района, ветераны Великой Отечественной войны, молодежные объединения.
«Очень важно, что сегодня идея присвоения Зубцову этого звания объединила все поколения жителей, ветеранов, молодежь. Думаю, что мы поддержим эту инициативу, и Зубцов сможет встретить День Победы уже в статусе города воинской доблести», — сказал Игорь Руденя.
Героические сражения на зубцовской земле внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.
На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.
Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. В ноябре 2016 года на мемориальном комплексе в селе Погорелое Городище впервые зажжен огонь памяти и открыта 10-метровая Стена памяти, увековечивающая имена 1 800 зубчан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. На территории района ведутся поисковые работы. На протяжении 26 лет ежегодно проходит Вахта памяти.
Члены оргкомитета единогласно поддержали предложение о присвоении Зубцову регионального звания «Город воинской доблести». Пакет документов будет передан в Законодательное Собрание региона, которое примет окончательное решение.
«Этот статус даст новый импульс в деле патриотического и гражданского воспитания не только молодежи, но и всего населения», — отметила председатель зубцовской ветеранской общественной организации Ираида Вайдер.
Таким образом, Зубцов станет вторым городом воинской доблести в Тверской области. Ранее по предложению ветеранов и жителей Бельского района, при поддержке оргкомитета «Победа» такой статус присвоен Белому.
Региональное звание «Город воинской доблести» учреждено в Тверской области в августе прошлого года. Оно присваивается населенным пунктам региона, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, а их защитники проявили мужество, стойкость и героизм.
По инициативе губернатора Игоря Рудени в городах воинской доблести будут установлены стелы. Сейчас ведется разработка эскиза памятного знака.