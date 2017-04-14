Москва, 14 апреля, 2017, 18:50 — ИА Регнум.



Mil.ru Бомбардировщики Су-24М2

Военно-воздушные силы Сирии пополнились 10 российскими модернизированными бомбардировщиками Су-24М2, сообщает портал Arabian Aerospace Online News Service.

По информации портала, контракт на модернизацию этих самолетов был подписан еще в 2009 году, а сами работы производились в городе Ржеве с 2010 года. Сообщается, что условия соглашения подразумевают также подготовку сирийских летчиков и наземного обслуживающего персонала.

Программа модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-24 до уровня Су-24М2 предполагает оборудование бомбардировщиков новыми системами управления вооружением, позволяющими оснащать эти самолеты современными высокоточными управляемыми боеприпасами.

Кроме того, Су-24М2 получают новые навигационные комплексы, интегрированные со спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС.

Поступление на вооружение ВВС Сирии модернизированных российских бомбардировщиков существенно расширяет боевые возможности сирийской авиации и окажет положительное влияние на процесс борьбы с незаконными вооруженными формированиями.