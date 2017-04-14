Донецк, 14 апреля, 2017, 18:49 — ИА Регнум.



Andrew Butko Э.А. Басурин

Власти ДНР просят подписантов и гарантов Минских соглашений обратить внимание на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который сказал, что украинская армия намерена продвигаться на восток «метр за метром», он также посоветовал бойцам ВСУ «не проскочить границу». Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 апреля, заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он указал, что заявление Турчинова подтверждают нарушение Киевом Минских соглашений, при этом стоит учитывать тот факт, что в Донбассе объявлен режим тишины.

«Турчинов — официальное лицо, он возглавляет Совет нацбезопасности Украины и открыто заявляет, что они нарушают минские договоренности и продвигаются вглубь серой зоны», — указывает Басурин.

Он призвал мировое сообщество обратить внимание на эти провокационные заявления Турчинова и сделать соответствующие выводы.