Москва, 14 апреля, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал принятое 28 марта на заседании президиума правительства города постановление об утверждении правил землепользования и застройки города (ПЗЗ). Соответствующий документ опубликован 14 апреля на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Плиточник

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Контроль над выполнением постановления возложен на руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина. В свою очередь Москомархитектура направит установленные правила в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Документ: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/120-PP.pdf

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПЗЗ вызвали массу нареканий со стороны жителей города и экспертов. В частности, по мнению депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, городские власти, представляя ПЗЗ, попросту утаили от общественности свои истинные градостроительные планы. Кроме того, ряд муниципальных депутатов Москвы указали на то, что данные правила землепользования и застройки радикально ограничивают жителей города на комфортную среду обитания. За все постсоветское время в России так и не смогли урегулировать правовые отношения в сфере землевладения. Поэтому заложенные в проект ПЗЗ градостроительные параметры могут быть использованы для застройки или другого незаконного распоряжения десятками тысяч земельных участков. Москвичи могут лишиться не только придомовых территорий, но и ныне существующих парков и скверов.

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Необходимо добавить, что весь период утверждения ПЗЗ сопровождался чередой непрекращающихся скандалов. Начиная с того, что об экспозициях, на которых можно было ознакомиться с проектами ПЗЗ по каждому району города, граждан почти не оповещали. Еще большее негодование вызвало то, как были организованы сами слушания по проекту ПЗЗ. Сложилось такое впечатление, что для проведения слушаний муниципальные власти специально выбирали самые труднодоступные районы города. Залы для проведения заседаний оказались маленькими и совершенно не готовыми даже для того, чтобы вместить то небольшое количество энтузиастов, которые на слушания все же пришли.

Но, возможно, самым вопиющим стало то, что на слушаниях оказалась кем-то проплаченная массовка, поддерживающая проект ПЗЗ. Квакеры были замечены во многих округах столицы, также общественности стало известно о том, что на тематических сайтах, объявлялся набор массовки именно для участия в слушаниях.

Побывавший на слушаниях по проекту ПЗЗ в ЗАО Москвы корреспондент ИА REGNUM лично убедился в том, что зал был явно не готов вместить всех желающих, не помогло даже удостоверение корреспондента СМИ, происходящее в зале пришлось наблюдать на экране телевизора. К тому моменту, когда собравшиеся москвичи смогли попасть в зал, он оказался заполненным более чем на половину. По окончании мероприятия были также замечены группы граждан, выяснивших друг у друга, где с ними будут рассчитываться. Позже в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что с подобными гражданами столкнулись и в других округах столицы.

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