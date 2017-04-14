Донецк, 14 апреля, 2017, 18:43 — ИА Регнум.



Цуканов М.В Флаг ДНР

По состоянию на декабрь 2016 года только 26% населения территории Донбасса, подконтрольной ДНР, поддерживают независимость республики. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом сегодня, 14 апреля, во время прямой линии с жителями Украины заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

По его словам, в декабре 2016 года 56% населения ДНР поддерживали вхождение республики в состав России. «Я могу сообщить данные социологии, которую мы делаем для себя, не для публикации. Предпочтения наших жителей менялись. Например, за независимое государство ДНР высказывались в декабре 2015 года 9%, а в декабре 2016 года — 26%. За присоединение к России в декабре 2015-го — 64%, а в декабре 2016-го — 56%. За этот период вариант «Автономная республика в составе федеративной Украины (особый статус)» упал с 9% до 3,4%, а вариант «Как раньше (в составе унитарной Украины)» колебался в пределах от 2,3% до 9%. Так что судите сами», — отметил Захарченко.

Так глава ДНР Захарченко прокомментировал заявление министра МВД Украины Арсена Авакова о том, что до 70% населения из отдельных регионов Донбасса хочет вернуться в состав Украины.

Ранее, в январе 2017 год, сайт «Патриотические силы Донбасса» (ДНР) опубликовал результаты опроса, проведенного центром «Инициатива». Авторы исследования подчеркнули, что данные соцопроса — «повод задуматься», поскольку население Донбасса «постепенно разочаровывается в России и ее действиях».

Так, на вопрос «Доверяете ли Вы политике Российской Федерации в отношении Донецкой народной республики?» отрицательно ответил 41% опрошенных. При этом год назад отрицательный ответ на этот же вопрос давали лишь 14% дончан.

«Как показал опрос, 47,4% жителей республики по-прежнему полностью доверяют политике Российской Федерации в отношении ДНР (незначительное снижение на 0,7%). Вместе с тем на 27% увеличилось число респондентов, которые высказали свое недоверие к политике России по отношению к самопровозглашенной республике. По сравнению с предыдущим исследованием (14,3%), спустя год, 41,3% опрошенных граждан заняли отрицательную позицию в этом вопросе. Рост показателя составил 27%», — комментируют авторы опроса полученные данные.

На вопрос «Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к Донецкой народной республике?», большинство опрошенных (31,7%) выразило надежду, что Россия однажды все же включит ДНР в свой состав. Однако почти такое же количество людей (28,6%) считает, что Россия создает в Донбассе «буферную зону». Примерно четверть респондентов считают, что Россия намеревается вернуть Донбасс Украине.

Как сообщалось, в декабре 2015 года сайты ДАН, ДНР24 и «Антифашист» публиковали данные опроса среди жителей республики, проведенного сотрудниками Центра социологических исследований «Особый статус». Согласно социсследованию, 53,9% жителей подконтрольной ДНР высказались за вступление в состав России. «Большинство опрошенных жителей, 53,9%, заявили о том, что наиболее приемлемым им видится будущее Донецкой народной республики в составе Российской Федерации», — сказано в сообщении центра социсследований.

Примечательно, что независимым государством ДНР видели 13,3% жителей. На третьем месте по предпочтениям стало объединение Донецкой и Луганской народных республик — за это высказалось 12% опрошенных. При этом 11,3% опрошенных отдали предпочтение особому статусу в составе Украины, а 9,5% респондентов совсем не нашли что сказать.

При этом в конце 2016 года Центр социологических исследований «Особый статус» опубликовал результаты электоральных настроений и вопросы, наиболее волнующие населения ДНР.

Так, согласно опубликованным в сентябре 2016 года данным, в ДНР более 60% местных жителей доверяли главе республики Александру Захарченко. «На вопрос об уровне доверия большинство опрошенных (63%) ответили, что полностью доверяют главе ДНР Александру Захарченко. Остальные голоса распределились между другими представителями власти», — отмечается в материале. По данным республиканского Центра социсследований, почти половина местных жителей заявили о готовности принять участие в выборах. «Стоит отметить, что 57% респондентов выразили готовность принять участие в выборах», — говорилось в сообщении.

Кроме того, в «Особом статусе» отметили, что около 50% населения ДНР считает низкие доходы граждан главной проблемой, требующей безотлагательного решения. «По результатам исследования общественного мнения, 49% опрошенных считают проблемой, требующей безотлагательного решения, низкие доходы населения», — информирует центр.

Напомним, в апреле 2015 года Социологический центр «Особый статус» (ДНР) проинформировал, что 38,8% жителей республики видят свое будущее в составе России. Отмечалось, что пророссийские настроения больше всего распространены в депрессивных шахтерских городах Снежном (57%), Торезе (54%) и Шахтерске (53%). Жители более развитой и самой густонаселенной Донецко-Макеевской (г. Донецк и г. Макеевка) агломерации меньше поддерживают вхождение в состав России.

В мае 2015 года «Особый статус» проинформировал о результатах соцопроса среди жителей Донецка и Макеевки (под контролем армии ДНР). Как сообщил пресс-центр ДНР, 4 июня 2015 года специалисты Центра выяснили, каким местное население видит будущее республики. Согласно исследованию, идею вступления в состав России поддержало только 36% респондентов. «Наиболее популярным вариантом ответа стал пункт №4 «Вступление в состав России», его предпочли 36% респондентов», — говорится в сообщении.

При этом федеративный и особый статус отдельных районов Донецкой области в составе Украины совокупно поддержали 28% опрошенных. «Вторым по популярности вариантом является пункт №3 «Федерация с республиками бывшего Юго-Востока Украины от Харькова до Одессы (Новороссия)». Его предпочло ровно вдвое меньшее число респондентов — 18%, и он является вторым по популярности во всех возрастных группах, кроме старшей. Этот вариант пользуется большей популярностью у средних возрастных групп и, очевидно, является для них реальной альтернативой вступлению в РФ. Среди категории 35—50 лет его выбрали 22%, а среди 50—65 — 23% респондентов… Сторонниками статуса ДНР, предполагаемого Минскими соглашениями, — «отдельные районы Донецкой области с особым статусом в составе Украины» — в среднем являются 10% опрошенных, и этот показатель выглядит наиболее стабильным во всех возрастных группах», — отмечается в материале.

В свою очередь, третье и четвертое места по популярности делят пункт №1 (Независимое государство в границах Донецкой области) и пункт №2 (Объединение с Луганской народной республикой), набравшие по 14% ответов респондентов.

В августе 2015 года «Особый статус» сообщал, что в ДНР резко выросло (на 5%) число сторонников присоединения к России — до 43%. При этом в начале августа за суверенитет ДНР высказались 17% респондентов, создание совместного с ЛНР государства — 18%. Желающих видеть республику в составе Украины — 11%. «Количество тех, кто видит будущее ДНР в присоединении к РФ, выросло до 43% опрошенных», — отмечается в сообщении. Опрос центра «Особый статус» проводился в первых числах августа в 19 городах республики. Было опрошено 5900 человек. Статистическая погрешность не превышает 5%.