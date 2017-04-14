Рим, 14 апреля, 2017, 18:29 — ИА Регнум. «Tрамп и Путин: две примадонны, интересы которых рискуют столкнуться», — считает Паоло Магри, директор итальянского института международных политических исследований. Интервью с профессором 14 апреля опубликовало информагентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы имеем дело с двумя лидерами, которые имеют аналогичный президентский профиль, а именно — любят демонстрировать силу», — заявил Магри.

Этот фактор, по мнению ученого, может быть прочитан, с одной стороны, как наличие контрастов между двумя президентами именно из-за сходства, но, в то же время, как проявление взаимопонимания и уважения. Поэтому мнения аналитиков колеблются между двумя противоположными мнениями: помирятся ли Путин и Трамп или поругаются.

С одной стороны, как отмечает Паоло Магри, Трамп поддался обаянию фигуры лидера (Путина), который мог очень свободно и без ограничений занимать прочные и выгодные позиции, извлекая выгоду из особенностей российской системы власти. С другой стороны, сам Путин, помня о сомнениях и неопределенностях Обамы, представил себе во время избирательной кампании президентство Трампа как более решительное, и так же пострадал от собственных предположений. Потом все изменилось. «Переход от предвыборного Трампа к правительственному Трампу дал понять Путину, что президент США, конечно, сомневается меньше, чем Обама, но непредсказуем. А для русских непредсказуемость, безусловно, это нелестная характеристика», — утверждает директор института исследований.

После периода взаимной симпатии и мечтаний нынешнее состояние отношений между Россией и США является четким разграничением политических разногласий, но без желания полного разрыва. Дело не в надежности, но в предсказуемости. Профессор подчеркивает, что определенно более предсказуемо поведение и действия России, чем Трампа, «который только и делает, что отрицает или переформулирует все основные моменты своей внешней политики».

В заключении интервью Паоло Магри выразил надежду, что Трамп остановится только на сообщениях в социальных сетях, атакуя Сирию и Северную Корею, и не потребует системных мер с военной точки зрения. «Трудно поверить, что Россия и Китай могут принять без каких-либо реакций «обновленное» присутствие США с явной демонстрацией мускулов», — подытожил профессор Магри.