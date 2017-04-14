Анкара, 14 апреля, 2017, 18:25 — ИА Регнум.



Naval-technology.com Турецкий танкодесантный корабль проекта Bayraktar

В Турции успешно прошли ходовые испытания первого из двух новейших танкодесантных кораблей проекта LST (Landing Ship Tank), сообщает газета Haberler.

В ходе испытаний были проверены тактико-технические характеристики танкодесантного корабля Bayraktar на их соответствие утвержденному ранее проекту.

Bayraktar — первый из двух танкодесантных кораблей проекта LST, заказанных Секретариатом оборонной промышленности турецкой компании HAVELSAN в 2011 году. Корабль был спущен на воду в 2015 году.

В июле 2016 года сошел на воду второй корабль проекта — Sancaktar.

Справка. Танкодесантные корабли проекта LST длиной 138,75 метра и шириной 19,6 метра имеют водоизмещение 7125 тонн и способны развивать скорость хода до 18 узлов.

Грузоподъемность кораблей данного проекта достигает 1200 тонн, что позволяет им принять на борт до 20 основных боевых танков. Корабли оборудованы вертолетной площадкой и системой боевого управления Genesis.