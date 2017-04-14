Челябинск, 14 апреля, 2017, 17:58 — ИА Регнум.



Власов и власовцы. Фотохроника

Комиссия Челябинской городской думы по социальной политике рассмотрит вопросы, касающиеся финансирования деятельности Кинообразовательного центра имени Л. Оболенского 18 апреля 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский.

На заседание комиссии под председательством ее главы, депутата Александра Галкина, в качестве основного докладчика приглашен начальник Управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров. Содокладчиком Назарова выступит депутат Константин Нациевский.

По предварительным данным, речь на заседании пойдет о выделении бюджетных средств в предыдущие годы киноцентру, носящему имя пособника вермахта, пропагандиста власовских частей РОА во время Великой Отечественной войны Леонида Оболенского. По мнению некоторых участников предстоящего заседания, финансирование структуры военного преступника, осужденного в послевоенные годы, с подтверждением приговора в 1989 году дополнительным расследованием, недопустимо.

Однако дело может принять неожиданный оборот. Как стало известно ИА REGNUM, заседание комиссии может пройти в закрытом режиме. Прессу, как и заинтересованные стороны (сторонников чествования Оболенского и противников восхваления его имени), могут не допустить на заседание. В настоящее время решается вопрос и об открытости мероприятия для прессы.

Как сообщили в пресс-службе городской думы города Челябинска, вопрос аккредитации и допуска прессы будет решаться накануне заседания, 17 апреля.

Источник в администрации Челябинска сообщил ИА REGNUM, что обсуждение могут сделать лишь частично закрытым, например, все вопросы повестки Комиссии по социальной политике челябинской гордумы будут обсуждены открыто, а вопрос, касающийся Оболенского, сделают закрытым. При этом, как пояснил источник, не факт, что не пригласят сторонников Оболенского, так как на кону приличная сумма, которая выделялась на их содержание в предыдущие годы.

Обсуждение темы финансирования деятельности киноцентра имени Л. Оболенского, происходит на фоне инициированной администрацией Челябинска реорганизации учреждения. 24 октября 2016 года распоряжением №11 721-к киноцентр имени Л. Оболенского был присоединен к муниципальному кинотеатру «Знамя», а сотрудники киноцентра были переведены в штат кинотеатра.

Деятели культуры, имеющие отношение к киноцентру имени Л. Оболенского и к проводимому ежегодно кинофестивалю «Полный Артхаус», осознав, что реорганизация лишает их подпитки, выступили с письмом на имя главы администрации города Челябинска Евгения Тефтелева. В нем они описали «Полный Артхаус» ярким и важным событием культурной жизни, рассчитывая на сохранение и даже увеличение поддержки.

Отметим, другие эксперты, киноведы и зрители высказывались о кинофестивале как о явлении, несущем сомнительную культуру. Репертуар кинофестиваля «Полный Артхаус», отмечают они, насыщен фильмами, в которых «поднимаются темы смерти, секса, гомосексуализма, а в ряде картин переосмысливается советская и российская история, другая категория фильмов — о безнадежности, бессмысленности, безысходности жизни».

Напомним, Леонид Оболенский, проживая в Москве, в октябре 1941 года попал в Московское ополчение. После нескольких недель пребывания на фронте, во время одного из боев, сдался в плен, где пошел на сотрудничество с гитлеровцами, став добровольным помощником нацистов. В 1944 году во время отступления частей вермахта Оболенский отстал от немецкого обоза и, чтобы избежать ответственности за свои преступления, поступил послушником в Кицканский монастырь, сменив фамилию на Судейкин. В марте 1945 года он постригся в монахи, приняв имя Лаврентий. В октябре 1945 года Оболенский-Судейкин был осужден приговором военного трибунала, на основании статьи 54−1 «б» УК Украинской ССР к лишению свободы на 10 лет. Дело Оболенского пересматривалось несколько раз, однако приговор был оставлен в силе, следствие не нашло оснований для оправдания военного преступника.

Однако, несмотря на явно предательское прошлое Оболенского, во время перестройки в СССР на волне антисталинских мифов имя Оболенского было поднято на знамя местными деятелями культуры, которые нашли поддержку и у московской интеллигенции. Оболенского стали чествовать, хлопотать за присвоение ему наград, он был удостоен звания народного артиста. В 1990-е и 2000-е активные деятели культуры пошли дальше и организовали музей имени Оболенского. Они же, несмотря на возмущение ветеранов Великой Отечественной войны, выражавших отрицательное отношение к возвеличиванию бывшего власовца, изготовили и установили мемориальную доску Оболенскому. А 29 января 2007 года, с целью увековечивания памяти актера как деятеля искусства, был издан приказ №4 Управления культуры администрации Челябинска, по которому было создано муниципальное учреждение культуры «Кинообразовательный центр имени Л.Л. Оболенского».

Таким образом, часть деятелей культуры пролоббировала себе учреждение, где под крылом бюджета города Челябинска, стало заниматься деятельностью, одним из направлений которой (в существенной степени) стал кинофестиваль «Полный Артхаус».