Пекин, 14 апреля, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Национальная авиакомпания Китая Air China опровергла информацию о полной отмене авиарейсов в северокорейскую столицу Пхеньян, 14 апреля сообщает Reuters.

(сс) stephan КНДР

Авиакомпания Air China частично отменила рейсы в столицу Северной Кореи из-за низкого спроса.

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«Air China не прекратила работу по маршруту Пекин-Пхеньян. Временно отменены некоторые рейсы в связи с уровнем продаж билетов», — говорится в заявлении Air China.

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Напомним, ранее государственная телекомпания КНР CCTV сообщила, что Air China планирует отметить все авиарейсы в Пхеньян на неопределенный срок.