Санкт-Петербург, 14 апреля, 2017, 17:48 — ИА Регнум.

Член Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов заработал более 6,6 млн рублей в 2016 году. Такие данные содержатся в его декларации о доходах, обнародованной сегодня, 14 апреля.

Kanoner.com Член Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов

Супруга сенатора задекларировала годовой доход почти в 900 тыс. рублей. У Кутепова есть несовершеннолетние дети, один из которых в прошлом году сумел заработать более 1 млн 607 тыс. рублей.

Кутеповым принадлежат две квартиры. Одна, площадью 44 кв. метра, зарегистрирована на самого сенатора, второй, площадью 80 кв. метров, в равных долях владеют его супруга и двое детей. Кроме того, жена Кутепова пользуется земельным участком площадью почти 14 тыс. кв. метров. Также на неё записана дача площадью 430 кв. метров и хозяйственный корпус в 230 кв. метров.

Семья Кутеповых также пользуется апартаментами площадью в 127 кв. метров, в единоличном пользовании у сенатора находится ещё одна квартира в 50 кв. метров. Ездит Андрей Кутепов на собственном автомобиле Mercedes Benz 320.

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Как сообщалось, второй представитель Санкт-Петербурга в верхней палате — глава Совета Федерации Валентина Матвиенко — в 2016 году заработала 22,8 млн рублей.

Самый большой доход среди сенаторов — 2,6 млрд рублей — задекларировал Валерий Пономарев, который представляет в Совфеде Камчатский край.