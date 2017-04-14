Москва, 14 апреля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы принял решение об аресте экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова сроком на два месяца — до 12 июня. С ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу обратилось следствие.

(сс) George Hodan Арест

В ходе заседания суда Маркелов полностью отрицал свою вину, утверждая, что финансовые отношения между фигурируемыми в уголовном деле компаниями не являются фиктивными, а предъявленные следствием в качестве обвинения факты отражают реальную хозяйственную деятельность в рамках создания агрохолдинга.

Как сообщает РАПСИ, в ходе судебного заседания Маркелова утверждал, что на посту главы он привлек инвестиции в размере 370 млрд рублей в «мертвый» регион и создал «с нуля» 5 тыс. новых рабочих мест. «Теперь мы первые в стране по птице и в десятке по свинине», — подчеркнул он.

Кроме того, он заявил, что в настоящее время является безработным, однако планирует в дальнейшем продолжить политическую карьеру. «Сейчас я ожидаю избрания в Госсобрание республики», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 апреля 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл. По версии следствия, в 2015 году замминистра трижды предоставляла ООО «Птицефабрика Акашевская» письма, содержащие ложные сведения, на основании которых указанная организация получила кредит в банке. 13 апреля в рамках расследования дела о птицефабрике был задержан бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантами также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсовета Марий Эл Николай Криваш.

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Криваш свою вину не признает, в настоящее время он находится на лечении за границей.

«Единая Россия» 14 апреля приостановила членство в партии бывшего главы республики в связи с возбуждением уголовного дела. В этот же день следствие обратилось с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркелова и Кожановой.

Кожанова не признала свою вину, пыталась опротестовать заключение под стражу, ссылаясь на состояние здоровья. Она также останется под стражей до 12 июня.

Леонид Маркелов руководил Марий Эл с 2001 года, заняв пост по итогам второго тура выборов главы республики, опередив действующего руководителя Марий Эл Вячеслава Кислицына. В 2004 году вновь избран главой региона. В 2009 году выдвинут партией «Единая Россия» на высший пост, и 29 декабря президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение республиканского парламента кандидатуру Маркелова, которую утвердили депутаты Госсобрания. В январе 2015 года, с истечением срока полномочий, Маркелов был назначен временно исполняющим обязанности главы республики. По итогам голосования 14 сентября Маркелов набрал 50,78%, избежав второго тура.

6 апреля 2017 года экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку. Официально — по собственному желанию, он попросил направить его на другой участок работы. Эксперты не исключали, что Маркелов намерен стать сенатором от Марий Эл.

На пост врио главы республики президент РФ Владимир Путин назначил Александра Евстифеева. Новый руководитель, оценивая перспективы своей работы в Марий Эл, отмечал, что экономический потенциал региона реализован не в полной мере.