Калуга, 14 апреля, 2017, 17:52 — ИА Регнум.

Систематически задерживающий выплаты рабочим директор ОАО «Кировский завод» на полтора года отстранен от должности решением суда. Об этом 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

Admoblkaluga.ru ЗАО «Кировская керамика» (бывший «Кировский завод"), Калуга

По жалобам сотрудников, на предприятии уже нарушали сроки выплаты заработной платы. Так, после предыдущей проверки межрайонной прокуратурой, выяснялось, что рабочие были лишены выплат с декабря 2016 года по февраль 2017 года. В адрес генерального директора завода вносились представления с требованием погасить задолженность.

Его привлекали к административной ответственности в виде штрафов. В суд направлялось более 300 заявлений о выдаче приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Мерами прокурорского реагирования удалось добиться выплаты зарплаты за декабрь 2016 года и частично за январь 2017 года в общей сумме более 11 млн рублей.

Между тем новые проверки показали, что на заводе в Кирове вновь допускаются нарушения сроков выплаты заработной платы. В этой связи Кировский межрайонный прокурор возбудил в отношении генерального директора предприятия дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). По результатам рассмотрения постановления прокурора суд признал генерального директора ОАО «Кировский завод» виновным и назначил ему наказание в виде дисквалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 300 сотрудников калужского «Кировского завода» вышли на митинг 20 марта 2017 года. Возмущение вызвала трехмесячная задержка выплат заработной платы, а также неясные перспективы завода. Претензии по поводу невыплаты заработной платы митингующие адресовали владельцу «Кировского завода» Анатолию Яковлеву («Санто-Холдинг»). Последний раз зарплату на заводе выплачивали за декабрь 2016 года. Кроме того, помимо невыплаты заработной платы, недовольство рабочих вызывало ее маленький размер.

Напомним, согласно данным регионального министерства труда и социальной защиты, на конец 2016 года просроченная задолженность по выплате заработной платы на трех предприятиях Калужской области составила более 53 миллионов рублей.