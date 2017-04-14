Донецк, 14 апреля, 2017, 17:43 — ИА Регнум.



DenTVinform Official Stream Захарченко Александр Владимирович

В ДНР нет олигархов, поскольку бизнес и власть отделены. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом сегодня, 14 апреля, во время «прямой линии» с жителями Украины заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

«Тех олигархов, которые были с нашей территории, я внес своим указом в список невъездных лиц в Республику. Ни один из них не участвует в принятии нами политических или экономических решений. Уже в силу этого олигархи, даже если бы они были здесь, превратились бы просто в бизнесменов, так как олигархат, если Вы в курсе, это сращивание бизнеса и государства. Так вот, мы бизнес и государство развели. Кроме того, теперь все предприятия, которые работают на нашей территории, платят налоги государству в общем порядке. Вне зависимости от того, насколько богат их владелец. Перед государством все равны», — сказал Захарченко.

По его словам, борьба с олигархатом и создание справедливого социального государства обеспечат силу ДНР. Также глава ДНР отметил необходимость деолигархизации всей Украины. «То есть все олигархи должны превратиться просто в бизнесменов, предпринимателей, сколько угодно богатых, но исправно платящих налоги. Надо просто удалить их от политики», — добавил Захарченко.

Он считает, что после окончания войны на Украине необходимо будет провести досрочные парламентские выборы в Национальное собрание (новое название Рады — ред.), изменить Конституцию Украины, реструктуризировать долги перед международными кредиторами, наказать военных преступников и националистов. «Разумеется, я начал бы подготовку к свободным выборам. Но, возможно, не в Верховную Раду, а в Национальное собрание, которое призвано было бы принять новую Конституцию и переучредить государство. К сожалению, некоторые первые шаги пришлось бы делать не по своему выбору. Это разговор с международными финансовыми организациями о реструктуризации долга и начало выхода из зависимости от них. После этого можно было бы вносить коррективы в социальную политику, без надзора со стороны МВФ и ему подобных структур. В этом же ряду должны стоять попытки сформировать международную программу помощи восстановлению регионов, пострадавших от войны. И, разумеется, нужно будет предпринять шаги по наказанию военных преступников и по денацификации (дебандеризации) Украины», — подытожил Захарченко.

Напомним, в 2016 году в ДНР прошли массовые митинги против деятельности опального олигарха Курченко. В частности, власти ДНР официально обвинили Курченко в организации топливного кризиса в республике, в результате которого на республиканских заправках исчезли бензин и ДТ.