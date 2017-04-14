Москва, 14 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. На станции метрополитена «Пушкинская» в Москве представили поезд нового поколения «Москва». Ожидавших пассажиров развлекали викторинами и конкурсами, а появление состава встретили танцами в стиле 60-х, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флэшмоб в стиле фильма «Стиляги» перед прибытием нового поезда «Москва»

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерактивная карта метро в новом поезде

Разработкой нового поколения 765-й серии поезда «Москва» российские специалисты занимались в течение пяти лет. В 2017 году в столичной подземке появятся 33 таких состава.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд нового поколения «Москва»

Как заявил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов, новая «Москва» отличается большей продуманностью деталей. «Новый поезд продуман до мелочей, здесь есть все необходимое для еще более комфортных и безопасных поездок пассажиров — от интерактивной схемы линий метрополитена до удобных поручней с теплым покрытием», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудница московского метрополитена раздает памятные сувениры первым пассажирам нового поезда

Отмечается, что составы стали более вместительными — они могут перевозить более двух тысяч человек. Поэтому на новую «Москву» в первую очередь заменят поезда перегруженной Таганско-Краснопресненской линии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд нового поколения «Москва»

Также в новых поездах появился сквозной проход через вагоны. Кроме того, в составе на 30% увеличили число поручней, добавили USB-розетки и интерактивные схемы метро.