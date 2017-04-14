В столичном метро выпустили на линию новый поезд «Москва» — фоторепортаж
Москва, 14 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. На станции метрополитена «Пушкинская» в Москве представили поезд нового поколения «Москва». Ожидавших пассажиров развлекали викторинами и конкурсами, а появление состава встретили танцами в стиле 60-х, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Разработкой нового поколения 765-й серии поезда «Москва» российские специалисты занимались в течение пяти лет. В 2017 году в столичной подземке появятся 33 таких состава.
Как заявил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов, новая «Москва» отличается большей продуманностью деталей. «Новый поезд продуман до мелочей, здесь есть все необходимое для еще более комфортных и безопасных поездок пассажиров — от интерактивной схемы линий метрополитена до удобных поручней с теплым покрытием», — отметил он.
Отмечается, что составы стали более вместительными — они могут перевозить более двух тысяч человек. Поэтому на новую «Москву» в первую очередь заменят поезда перегруженной Таганско-Краснопресненской линии.
Также в новых поездах появился сквозной проход через вагоны. Кроме того, в составе на 30% увеличили число поручней, добавили USB-розетки и интерактивные схемы метро.