Пекин, 14 апреля, 2017, 17:19 — ИА Регнум.



(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Война между США и КНДР не приведет ни к чему, кроме многочисленных потерь, и победителя в ней не будет, заявил журналистам глава МИД Китая Ван И.

Как сообщает агентство Associated Press, Ван И призвал не допускать дальнейшего обострения ситуации на Корейском полуострове.

Министр иностранных дел КНР заявил о необходимости вернуться к диалогу между Северной Кореей и США. Он призвал прекратить провокации и угрозы, которые лишь мешают возвращению ситуации под контроль.

«Если война на самом деле произойдёт, она приведёт лишь к многочисленным потерям. В ней не будет победителей», — подчеркнул глава китайского МИД Ван И.

Как ранее сообщало Associated Press, Генеральный штаб Вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики пригрозил нанести превентивный удар по американским военным базам в случае агрессии со стороны США.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после того, как США направили к берегам Кореи военно-морскую ударную группировку.