Москва, 14 апреля, 2017, 16:57 — ИА Регнум.



Council.gov.ru Пономарев Валерий Андреевич

Самый богатый член Совфеда Валерий Пономарев заработал в 2016 году 2,6 млрд рублей, следует из опубликованной декларации сенатора. Его доход по сравнению с 2015 годом увеличился почти на 1 млрд рублей.

Супруга Пономарева задекларировала доход в 32,7 млн рублей.

Семье принадлежат три квартиры (179, 175 и 150 квадратных метров), пять машиномест и три нежилых помещения. Еще одна квартира находится у них в пользовании. Пономареву принадлежат четыре автомобиля: Bentley Arnage R, Porsche Cayenne Turbo, Ferrari F430 и ГАЗ-21.