Вильнюс, 14 апреля, 2017, 17:04 — ИА Регнум. В Литве накануне Пасхи торговые сети ввели в оборот новый товар — шелуха лука, которую можно использовать для крашения яиц. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 апреля, за один килограмм такого «продукта» в сети Rimi, например, просят 7,99 евро, что по курсу Центрального банка России на сегодняшний день составляет 481,69 рублей.

Фото: Facebook

Неизвестно, насколько этот товар пользуется популярностью у покупателей, но у пользователей литовского сегмента социальных сетей такой ход торговой сети вызвал настоящую бурю эмоций — сотни литовцев в настоящий момент делятся этой фотографией с призывами бойкотировать торговые сети.

Аналогичная ситуация произошла в 2016 году, когда в Литве резко подорожала цветная капуста, а ценники на овощи превышали 20 евро. Тогда на некоторое время крупные торговые сети действительно заметно опустели, однако ту «битву» с продавцами жители в итоге проиграли. События получили название «революция цветной капусты», но спустя несколько дней бойкота торговые сети объявили распродажи и значительные скидки на другие товары, и население вновь заполнило торговые залы.