Москва, 14 апреля, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в 2016 году заработала около 22,85 млн рублей, следует из декларации о доходах. Ее доход вырос по сравнению с 2015 годом — 21 млн 43 тыс. рублей.

Kremin.ru Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

На 1 января 2017 года в собственности Матвиенко находились дачный земельный участок (около 3,7 тыс. кв. м.) и склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке (около 2,8 тыс. кв. м.). Она также владеет квартирой (290 кв. м.), дачей (729,4 кв. м.), хозяйственным блоком (255,4 кв. м.) и машиноместом, еще одна дача (730 кв. м.) находится в ее пользовании. Спикеру верхней палаты парламента также принадлежит автомобиль Chevrolet Niva.

Доход ее супруга по итогам 2016 года составил чуть более 17 млн рублей (в 2015 году — 32 млн рублей). В его собственности находится земельный участок площадью 4 тыс. кв. м. для строительства жилого дома сезонного проживания, жилой дом (161,1 кв. м.) и две трети доли квартиры (215,1 кв. м.).