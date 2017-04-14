Бишкек, 14 апреля, 2017, 16:29 — ИА Регнум.

В Бишкеке сегодня, 14 апреля, проходит неформальная встреча глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизской Республики.

Mil.ru Генерал-полковник Юрий Григорьевич Хачатуров

Участие в мероприятии принимают лидеры Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Главы государств-членов ОДКБ провели переговоры в закрытом формате, после чего объявили о том, что новым генеральным секретарем Организации избран генерал-полковник Юрий Хачатуров, который приступит к исполнению обязанностей на новом посту со 2 мая 2017 года, пишет ИА «Knews».

Кроме того, по словам и. о. генсека ОДКБ Валерия Семерикова, лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности также обсудили военно-политическую и военно-экономическую ситуацию в регионе, и внесли ряд дополнительных указаний по противодействию современным вызовам и угрозам.

Справка ИА REGNUM : Хачатуров Юрий Григорьевич родился 1 мая 1952 года в городе Тетри-Цкаро Грузинской ССР.

В 1974 году окончил Тбилисское артиллерийское командное Краснознаменное училище, а в 1985 году — командный факультет Ленинградской военной артиллерийской академии имени М. И. Калинина.

С 1976 по 1982 годы — командир батареи, начальник штаба, командир противотанкового артдивизиона Дальневосточного военного округа.

С 1987 по 1989 годы — начальник штаба ракетных войск и артиллерии 5-й гвардейской мотострелковой дивизии 40-й армии Туркестанского военного округа.

С 1989 года (после окончания службы в Афганистане) командир артбригады танковой армии Белорусского военного округа.

В апреле 1992 года откомандирован в распоряжение Министерства обороны Армении и назначен на должность командира 2-го мотострелкового полка.

С сентября 1992 года по ноябрь 1993 года — начальник Управления пограничных войск — заместитель командующего Вооруженными силами Армении, командующий оперативного направления и замначальника Главного штаба ВС Республики Армения.

С 1993 по 1995 годы — командир Тавушской и Горисской мотострелковых бригад.

С 1995 по 1996 годы — командующий оперативного направления ВС Армении.

С 1996 по 2000 годы — командир 1-го и командир 4-го армейских корпусов, заместителя начальника Главного штаба Вооруженных сил Республики Армения.

С 2000 по 2009 годы — заместитель министра обороны Армении.

С января 2009 года по настоящий момент — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения.