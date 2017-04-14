Донецк, 14 апреля, 2017, 16:26 — ИА Регнум.



DenTVinform Official Stream Захарченко Александр Владимирович

ДНР способна за семь часов собрать «резервную армию» в 27 тыс. человек из местного населения. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом сегодня, 14 апреля, во время «прямой линии» с жителями Украины заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

«В рамках проведения мобилизационного сбора мы ставили перед собой несколько задач. Одна из них — чисто практическая. Мы должны были понять, сможем ли мы оперативно собрать в заданном месте большую часть наших резервистов — на полигоне было 27 тысяч человек. Это сложная задача. Оповещение, логистика, транспорт. И сделать это так, чтобы не парализовать жизнь республики. Как выяснилось, мы можем это сделать. На все ушло от 6 до 7 часов. Фактически мы в короткий срок собрали резервную армию», — сказал Захарченко.

Глава ДНР отметил, что в случае наступления ВСУ будут воевать не только армия, но и народ Донбасса. «Кроме того, нам надо было провести учет резервистов, особенно тех, кто уже имеет боевой опыт в 14−15 годах, но сейчас ушел из армии работать. И эту задачу мы выполнили. Включая задачу по выдаче оружия на ответственное хранение тем, кто имеет военную подготовку. И, разумеется, мы хотели показать, что в Донецкой Народной Республике действительно в случае новой агрессии со стороны Киева будет воевать не только армия, но и весь народ», — подчеркнул Захарченко.

По его словам, война на Украине закончится после смещения «бандеровского режима в Киеве». «Мы понимаем, что вы живете в условиях повседневного террора, и это очень тяжело. Никакой стеной от вас мы отгораживаться не собираемся. Более того, я считаю, что нельзя больше отдавать Украину в руки неонацистов и бандеровцев. Мы прекрасно понимаем, что наша война закончится только тогда, когда на Украине сменится политический режим, когда народ Украины смоет с нее бандеровскую накипь. И мы готовы в этом участвовать. В тысячный раз могу напомнить, что мы не воюем с народом Украины. Мы воюем с бандеровским преступным киевским режимом», — сказал Захарченко, отвечая на вопрос о желании ДНР отгородиться от Украины стеной.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года ДНР впервые объявила о проведении официальной мобилизации. «Сегодня, 6 апреля, в Донецкой Народной Республике проходит мобилизационный сбор пригодных к строевой службе мужчин в возрасте от 18 лет», — говорилось в сообщении Совмина ДНР.

Отмечается, что ДНР удалось мобилизовать 27 тыс. мужчин Донбасса. «На мобилизационные сборы прибыло более 27 тысяч мужчин. Сборы проходят на одном из полигонов республики. Цель сборов — проверить потенциал на случай активных боевых действий», — информировала пресс-служба.

Как отметил глава ДНР Захарченко, если Украина захочет начать активные боевые действия, ДНР выведет на передовую всех жителей. «В случае, если Украина развяжет активные боевые действия, на защиту республики встанут все ее жители. На вопрос, какова численность нашей армии, я отвечаю — два миллиона человек», — сказал Захарченко.