Ярославль, 14 апреля, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Ярославский краевед, путешественник и ресторатор Ян Левин представит свою новую книгу «К Последнему Морю!» 14 апреля в 18 часов. Презентация состоится в Ярославском художественном музее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Левин Посадка риса в Северной Корее

Новая книга Яна Левина издана тиражом 500 экземпляров, ее объем составляет 630 страниц. Над выпуском издания, по его словам, работали несколько человек более года. Автор отмечает, что «путешествует всю сознательную жизнь» и в течение последних десяти лет пишет рассказы о своих поездках. В книгу вошли рассказы о самостоятельных посещениях Северной Кореи, Кубы, Бразилии, Сирии, Иордании, Китая и многих европейских стран. Автор путешествует самостоятельно, практикуя погружение в быт страны. Так в Северной Корее Левин участвовал в посадке риса, а на Кубе посещал негритянские фавелы в компании случайных знакомых.

«Уже тогда, десять лет назад, мои читатели настоятельно рекомендовали мне издавать эти рассказы в печатном виде», — пояснил Левин.

При этом, как отметил путешественник, «преобразование жанра интернет-заметок в жанр классического литературного печатного произведения — очень тяжелый, а порой и невозможный труд», с чем «блестяще справился главный редактор» его книги, журналист Антон Голицын.

Книга, по словам автора, представляет собой своеобразную и нестандартную инструкцию по самостоятельному освоению заграницы, а также «развернутое историко-философско-психологическое эссе на совершенно разные темы — от русского национального характера до роли пива в мировой культуре».

«На мой взгляд, наш земляк создал новый литературный жанр — художественная мемуарная публицистика, причем основанная на блог-записях — своего рода квинтэссенция современного человеческого реально-виртуального бытия в старом добром книжном формате. А говоря по-простому, это книга, которую читать необязательно, но очень интересно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM редактор книги Антон Голицын.

Название книги отсылает к роману советского писателя Василия Яна о монгольском нашествии. По словам автора, в путешествия его влечет та же непреодолимая сила, которая гнала монгольские войска «к последнему морю».

Ян Левин с 2001 по 2017 год посетил 59 стран, большинство путешествий носили спонтанный характер. В 2009 году вышла первая его книга под названием «Сто деталей Ярославля», ставшая победителем всероссийского конкурса краеведческой литературы «Малая Родина».