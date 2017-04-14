Севастополь, 14 апреля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. «Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе», являющийся филиалом АО «ЦС «Звездочка», получил заказ на строительство плавучего крана. Об этом в законодательном собрании Севастополя 14 апреля заявил директор филиала Игорь Дрей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Starsmz.ru «Севморзавод», Звёздочка

«Город Севастополь получил заказ по строительству первого 400-тонного плавучего крана для Адмиралтейских верфей. С этого месяца мы начинаем подготовку производственных мощностей для строительства плавкрана. Это серьезная задача, мы его должны сдать до 31 декабря 2019 года», — сказал Дрей.

Он добавил, что это первый плавкран по проекту Севастопольского ЦКБ «Коралл».

Кроме того, «Севморзавод» выполняет заказ на монтаж плавучей конструкции для строительства Керченского моста и ремонт кораблей вспомогательного флота Черноморского флота. Директор филиала отметил, что производственные мощности предприятия в настоящее время загружены на 100%.

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Добавим, что в советское время «Севморзавод» входил в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов, но к 2010 году практически прекратил производственную деятельность.

Севастопольский морской завод, бывшее Лазаревское Адмиралтейство, основан в 1783 году. Крупнейшее судостроительное предприятие в Севастополе располагает тремя сухими доками. В феврале 2015 года решением правительства Севастополя «Севморзавод» был принят в госсобственность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле-мае 2017 года завод получит первый транш в сумме 800 млн рублей на закупку нового оборудования.