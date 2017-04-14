Севастополь, 14 апреля, 2017, 16:11 — ИА Регнум. «Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе», являющийся филиалом АО «ЦС «Звездочка», получит в 2017 году 1,7 млрд рублей на техническое перевооружение производственных мощностей. Об этом в законодательном собрании Севастополя 14 апреля заявил директор филиала Игорь Дрей, передает корреспондент ИА REGNUM.

VascoPlanet Crimea Photography 5 «Севморзавод»

«Программа технического перевооружения оценена в 2,64 млрд рублей. Мы провели конкурсные процедуры, защитили проект, подтвердили и согласовали его в Минпромторге. По моей информации, в конце апреля — начале мая начнется финансирование по техническому перевооружению. На первом этапе придет порядка 800 млн рублей, на втором — 900 миллионов», — сказал Дрей.

По его словам, на эти средства будут закуплены современные станки, которых нет в Крыму, и специальное оборудование. Он добавил, что техническое перевооружение завершится до конца 2018 года.

«Это основное, что сейчас необходимо для развития и выполнения заказов, которые находятся в работе», — добавил директор.

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Дрей также отметил, что параллельно проходит реконструкция и модернизация предприятия, которая включает в себя строительство новых цехов и сухих доков. Он подчеркнул, что на модернизацию «Севморзавода» выделены около 5 млрд рублей как из федерального бюджета, так и собственных средств Объединенной судостроительной корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году назад правительство Севастополя своим постановлением национализировало активы «Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе» («Севморзавод») и 11 дочерних предприятий, находившихся в собственности президента Украины Петра Порошенко.

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В 2015 году власти города дали разрешение на аренду имущества «Севморзавода» «Центру судоремонта «Звездочка» сроком на 49 лет с арендной платой в размере 2,1 млн рублей.