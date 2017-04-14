Москва, 14 апреля, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин отчитался о доходах за 2016 год. Как следует из декларации, глава государства заработал около 8,858 млн рублей против 8,891 млн рублей в 2015 году.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Кроме того, следует из документа, в собственности у Путина — две квартиры площадью 77 и 153 квадратных метра, земельный участок площадью 15 соток, гараж, место под гараж, а также автомобили ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Отметим, что в администрации президента самый большой доход за 2016 год задекларировал первый замглавы администрации Сергей Кириенко, заработавший 85,487 млн рублей.