Москва, 14 апреля, 2017, 15:59 — ИА Регнум.



Matvey.ru Юлия Самойлова

‍Договоренность об участии российской певицы Юлии Самойловой в 2018 году в песенном конкурсе «Евровидение» достигнуто с Европейским вещательным союзом (ЕBU), сообщил 14 апреля генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2017», не сможет поехать в Киев. Со стороны Киева поводом для отказа ей во въезде в страну послужило выступление певицы в Крыму в 2015 г.

13 апреля в ЕBU сообщили, что предлагали «Первому каналу» либо найти другого представителя, либо организовать спутниковую трансляцию выступления певицы. Но «Первый канал» не согласился, поскольку это стало бы нарушением правил конкурса. «Евровидения». Кроме того, он счел предложения несостоятельными.

Читайте подробнее: Россия отказалась от всех вариантов участия в «Евровидении»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по поводу ситуации с Самойловой сказал:

«Организаторы «Евровидения» оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза».

Читайте подробнее: В Кремле сожалеют о неспособности ЕВС выполнить свои же правила

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Самойлова, комментируя принятое решение, сказала, что, конечно, расстроена, поскольку участие в «Евровидении» — ее мечта. Но надежды на участие в конкурсе в будущем она не теряет.