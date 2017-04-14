Санкт-Петербург, 14 апреля, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Яхтенный мост через Большую Невку в Петербурге, который соединит Приморский район города с Крестовским островом, торжественно откроют 26 мая текущего года, накануне празднования Дня основания Санкт-Петербурга (27 мая). Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Krti.gov.spb.ru Яхтенный мост на Крестовский остров

Новый мост расположен в створе Яхтенной улицы. По мосту зрители своим ходом будут добираться из жилых кварталов Приморского района к новому стадиону «Санкт-Петербург Арена».

Как отмечается, сегодня подтверждена готовность моста к приему первых пешеходов — болельщиков тестового матча на стадионе, который состоится 7 мая.

«Никто не верил в возможность строительства в такие сжатые сроки — строители Санкт-Петербурга показали нам, что всё осуществимо, если действовать сообща <…> мост построен», — заявил председатель КРТИ Сергей Харлашкин. Он поблагодарил пять организаций-членов Ассоциации «Открытое пространство», которые за свой счёт построили Яхтенный мост для города.

Сейчас на Яхтенном мосту завершаются облицовочные работы, монтируются системы энергоснабжения, дождевой канализации и локальные очистные сооружения, ведутся работы по подключению систем наружного освещения, монтажу подсветки, благоустройству и озеленению территории, выполняется окраска металлоконструкций моста.

На переправе для удобства пользователей будет использован разноцветный асфальт: тротуар будет в синем цвете, велосипедная дорожка — в красном, а центральная пешеходная зона — в классическом цвете асфальта.

Новый мост является самым длинным и самым высоким пешеходным мостом Петербурга. Длина моста — 490 м, ширина — 17 м, количество полос движения — 2, а также велодорожка шириной 3,5 м и дополнительный тротуар шириной 2,25 м;

Необходимость строительства моста с выходом к новому стадиону на Крестовском острове возникла в рамках подготовки инфраструктуры города к проведению матчей Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года.