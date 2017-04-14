Москва, 14 апреля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. 21 апреля 2017 года в 13.00 в пресс-центре информационного агентства REGNUM (Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1) состоится пресс-конференция, на которой будет объявлен короткий список — список лауреатов «Русской Премии» по итогам 2016 года.

Godliteratury.ru Литературный конкурс «Русская Премия»

На пресс-конференции также будет объявлено имя обладателя специального приза оргкомитета и жюри конкурса «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации».

Длинный список претендентов на премию по итогам 2016 года был объявлен 9 марта. В него вошли произведения 38 писателей и поэтов из 14 стран мира. На «Русскую Премию» двенадцатого сезона было подано 525 заявок из сорока одной страны мира, к участию зарегистрировано 388 заявок.

В пресс-конференции примут участие председатель жюри конкурса, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, писатель, переводчик, лауреат российских и грузинских литературных премий, член редакционного совета журнала «Дружба народов» Александр Эбаноидзе, автор и руководитель проекта Татьяна Восковская и исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов.

Международный литературный конкурс «Русская Премия» (www.russpremia.ru) учрежден в 2005 году для сохранения и развития русского языка как уникального явления мировой культуры и поддержки русскоязычных писателей мира. По оценкам экспертного сообщества, входит в пятерку самых престижных российских литературных премий. «Русская Премия» присуждается ежегодно в трех номинациях («Крупная проза», «Малая проза» и «Поэзия») авторам литературных произведений, написанных на русском языке. В конкурсе могут принимать участие писатели и поэты, живущие в любой стране мира за пределами Российской Федерации. С 2010 года вручается также специальный приз Оргкомитета и жюри конкурса — «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации».

В жюри «Русской Премии» входят известные писатели, поэты и литераторы разных стран: главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин (Россия, председатель жюри), поэт, лауреат конкурса Бахыт Кенжеев (Канада) и писатель, поэт, лауреат конкурса Елена Скульская (Эстония), литературный критик и переводчик Борис Кузьминский (Россия), поэт, главный редактор журнала «ШО», лауреат «Русской Премии» Александр Кабанов (Украина), писатель, переводчик, лауреат российских и грузинских литературных премий, член редакционного совета журнала «Дружба народов» Александр Эбаноидзе (Россия), Народный поэт Киргизии, переводчик тюркской и европейской поэзии лауреат конкурса Вячеслав Шаповалов, писатель, главный редактор журнала «Новый Берег», лауреат «Русской Премии» Андрей Назаров (Дания).

За 12 лет существования «Русской Премии» лауреатами конкурса стали 97 писателей и поэтов из 28 стран мира. Среди них Шамшад Абдуллаев, Бахыт Кенжеев, Наталья Горбаневская, Марина Палей, Владимир Лорченков, Евгений Абдуллаев, Мариам Петросян, Ян Каплинский, Саша Филипенко, Илья Одегов, Александр Гадоль, Алексей Макушинский, Евгений Клюев, Максим Матковский, Дарья Вильке, Андрей Иванов, Маргарита Меклина, Анастасия Афанасьева и многие другие. В рамках издательской программы конкурса увидели свет десять книг.

Специального приза были удостоены восемь человек, в том числе известный переводчик и славист Жорж Нива (Франция), издатель и редактор журнала «Факел» Георгий Борисов (Болгария), переводчик и культуртрегер Игорь Котюх (Эстония).

Дополнительная информация и аккредитация:

Начало мероприятия — в 13:00.

Регистрация гостей и участников с 12:30.

Адрес пресс-центра:

Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж

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