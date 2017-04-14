Вильнюс, 14 апреля, 2017, 15:40 — ИА Регнум. По сведениям литовских СМИ, литовские власти в ближайшем будущем могут предложить обкладывать налогами пенсии, который в настоящий момент не облагаются подоходным налогом, но являются одними из самых низких в ЕС.

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При этом в 2016 году уровень так называемого «сильного материального недостатка» в Литве составил 13,5%. За чертой бедности официально живёт 390 тыс. жителей, отмечает Департамент статистики Литвы. Уровень этой категории граждан примерно одинаковый как в городах, так и в сельской местности. Чаще всего нужду испытывали как раз пенсионеры, одиноко живущие люди и неполные семьи.

Низкий уровень пенсий отмечают и в литовском Фонде социального страхования, который и ответственен за их выдачу. Правда, вину за это возлагают не на государство, а на самих жителей. «Пенсии в Литве действительно низкие. Но малы они не потому что всё ещё жива SODRA (литовская аббревиатура Фонда социального страхования — прим. ИА REGNUM ), а потому, что денег нет», — говорится во вступлении к анализу ситуации в пенсионной системе, представленного самим фондом. Пенсия мизерная, потому что население декларирует мало доходов, из которых собирается мало налогов, убеждены в ведомстве.

«Пенсии малы не потому что есть SODRA, пенсии малы, потому что мало собирается денег в фонд. Я хочу отметить, что SODRA — это не только пенсия, у нас сегодня проживает 840 тысяч получателей пенсии. А вот если говорить о плательщиках в госстрах, то таких людей — один миллион триста тысяч человек, плюс миллион четыреста хозяйственников, платящих взносы», — утверждает старший советник Фонда социального страхования Литвы Юлита Варнаускене.

Якобы только третья часть работодателей платит 60% взносов в SODRA. Все больше становится лиц, которые скрывают свои доходы от государства или платят деньги работникам «в конвертах».

«Почему низкие пенсии, особенно у тех людей, кто зарабатывает большие деньги? Потому что у нас такая структура страховых доходов. По ней видно, что большая часть застрахованных лиц находится в графе со средним заработком, удивительное количество людей указывают, что зарабатывают они минимальную зарплату. Получается так, что те, кто хорошо зарабатывает должен субсидировать нуждающихся», — пояснила Варнаускене.

В настоящий момент работник с тридцатилетним стажем, и минимальной зарплатой в 335 евро «на руки», получит пенсию в размере 189 евро. Обладатели средней зарплаты — 639 евро — получит в старости 256 евро, а лица, которые все 30 лет трудились за ежемесячное вознаграждения в 1251 евро, получат 379 евро пенсии.

Надеяться на государственную пенсию в старости — «иллюзия» и даже «преступление», считает один из самых известных литовских экономистов, советник президента банка SEB, Гитанас Науседа.

«Говоря о проектах финансовой консолидации SODRA, надо помнить и о том, какими мерами мы поощряем людей позаботиться о самих себе. Это невероятно важно. Думаю, что было бы преступлением вызывать у людей иллюзии, что у них в финансовом смысле будет нормальная старость с расчетом только на SODRA. Это просто-напросто страшный обман и надувательство людей», — считает Науседа.