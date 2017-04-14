Москва, 14 апреля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Евразийского экономического союза о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Евразийский экономический союз

По его словам, статус наблюдателя открывает перспективу для более внимательного мониторинга работы союза. Однако это решение не означает автоматического членства страны в объединении.

Напомним, на заседании в Бишкеке лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза поддержали намерение Молдавии получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пояснил, что на следующем заседании Совета Евразийская экономическая комиссия должна будет представить для утверждения порядок реализации статуса наблюдателя.

В состав ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. В начале апреля 2017 года президент Молдавии Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС.

Премьер-министр и спикер Молдавии назвали документ «просто бумагой, не имеющей юридической ценности».