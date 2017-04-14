Москва, 14 апреля, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Возможность приобретать полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) сразу на 3 года может появиться в ближайшее время у автомобилистов из Российской Федерации. Об этом рассказал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в интервью РИА «Новости».

Avtoed.com Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

«Готовится законопроект о либерализации тарифов ОСАГО на более далекое будущее, — рассказал Моисеев. — Страховые компании получат определенную свободу в установлении тарифов. Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа «голд».

Замглавы Минфина РФ также добавил, что среди других возможных изменений — возможность приобрести единый полис каско-ОСАГО.

В настоящее время полис ОСАГО можно оформить на срок от 3-х до 12 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта 2017 г. президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об изменении порядка компенсации по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Читайте также: Путин подписал поправки к закону об ОСАГО