Ярославль, 14 апреля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Как стало известно ИА REGNUM, управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области 17 апреля рассмотрит две жалобы на аукцион по реконструкции дома культуры в Переславле-Залесском, в котором располагается муниципальный центр внешкольной работы «Ювента». Отремонтировать ДК пообещал врио губернатора области Дмитрий Миронов в ходе визита в этот город в январе 2017 года. Работы должны были начаться еще в феврале, причем начальная цена аукиона весьма существенна — 76,8 млн рублей.

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Потенциальные подрядчики, ООО «Перспектива» (Самара) и ООО «Регионстрой» (Ярославль) жалуются на несправедливые, по их мнению, договорные условия. В частности, «Регионстрой» в своей жалобе указывает на то, что на подрядчика возложены избыточные обязанности по предоставлению сведений обо всех субподрядчиках. Также компанию не устраивает требование о расчетах с субподрядчиками в течение 30 дней, тогда как заказчик, согласно договору, может оплатить работы в течение 120 дней.

Кроме того, «Регионстрой» обращает внимание на отсутствие в описании закупки одного из томов проектной документации, что, по мнению ООО, нарушает принцип открытости и прозрачности, установленный в законодательстве. «Перспектива», в свою очередь, считает противоречащими закону дополнительные обязанности подрядчика в части возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Возврат, согласно условиям договора, возможен только по предъявлению письменного требования.

Также «Перспектива» указывает на завышенный в документации гарантийный срок на выполнение работ. Заказчик, как указано в жалобе, не может установить гарантийный срок на работы свыше пяти лет. При этом в документации используется формулировка «не менее пяти лет», что предусматривает и более пяти лет.

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов в январе поручил исполняющему обязанности мэра Переславля-Залесского Владимиру Волкову отремонтировать городской ДК до конца 2017 года.