Кызыл, 14 апреля, 2017, 15:30 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол

В последние недели в информационном пространстве Тувы все чаще обсуждается вероятность отставки главы республики Шолбана Кара-оола. Обсуждение изначально началось в соцсетях, и инициировал его политтехнолог и этнограф Борис Мышлявцев, который, опираясь на свои источники, утверждал, что Кара-оола ждет неминуемая отставка.

Дело в том, что правительство Тувы неоднократно становилось объектом критики Сергея Степашина. В частности в начале года Степашин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что два региона не выполнят программу расселения аварийного жилья — Амурская область и Тува. И если в Приамурье выполнение программы срывается по объективным причинам, то в Туве — в силу «субъективного фактора». «Сейчас мы перешли там на ручное управление, подключили Казначейство… Там часть средств нецелевым образом ушла на набережную. Мы там были недавно, я встретился с руководством республики. Нас заверили, что в этом году программа будет выполнена», — рассказал Степашин премьер-министру.

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Срыв программы расселения произошел на фоне хищения выделенных на нее денег. Выяснилось, что региональное Управление капитального строительства в 2014 году заключило с новосибирской строительной компанией «Град» договор строительного подряда. Подрядчик обязался до конца 2014 года построить жилье для граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах, на что получил аванс в размере более 169 млн рублей. Договор строительного подряда по настоящее время не выполнен, люди продолжают жить в ветхих домах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Эти и другие обстоятельства позволили Мышлявцеву сделать вывод, что Кара-оола ждет отставка и произойдет она в ближайшие недели.

Некоторое время власти не реагировали на заявления политолога, однако затем инициировали ряд ответных публикаций и даже заявление депутатов Народного хурала.

По данным пресс-службы Верховного Хурала Тувы, Совет по взаимодействию республиканского парламента с представительными органами муниципальных образований принял «знаковый общественный документ» — Манифест «За единство и согласие! Против лжи и экстремизма!». В нем, не называя, впрочем, имен, парламентарии вступили в полемику с теми, кто прогнозирует отставку главы региона. «Мы выступаем против политических экстремистов и лживых экспертов, которые пытаются создать социальное напряжение в Туве и упорно формируют негативный образ республики, — сказал и. о. председателя администрации Тандинского кожууна Евгений Овсянников. — Зачастую эти люди даже не живут в Туве, а те, кто живет здесь, действуют цинично и предательски по отношению к Туве и ее народу».

«Манифест обличает тех, кто использует грязные приемы и технологии, играет на чувствах и проблемах людей, кто действует аморально и предательски по отношению к республике и ее народу, — говорится в сообщении. — Кто, используя интернет и социальные сети, призывает граждан к политическому противостоянию, выступлению против действующей власти в стране и в республике. Кто разжигает социальную и национальную рознь и пытается сломить дух народа, выступает против общественного единства и согласия. При этом в документе подчеркивается, что диалог и общественное согласие — важный приоритет внутренней политики действующей власти».

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Ссылаясь на рейтинг Центра развития региональной политики, пресс-служба Кара-оола в свою очередь заявила, что «вероятность ослабления позиций главы Тувы по отношению к федеральному центру даже не прогнозируется». «Как показывает исследование, уровень электорального доверия к Шолбану Кара-оолу на 10 апреля 2017 года оценивается на твердую «четверку». По информации его составителей, эта оценка означает, что ослабление позиций губернатора в глазах Кремля и тем более угрозы отставки для него в ближайшее время не просматриваются. И это несмотря на то, что в преддверии выборов президента в администрации Кремля сменились региональные кураторы, которые также в немалой степени определяют политическую карьеру глав регионов. Стоит отметить, что в «хорошистах» данного рейтинга глава Тувы находится с 2011 года… В «зоне риска» находятся более 10 губернаторов, и 8 из них могут покинуть свой пост в ближайшие месяцы, считают эксперты центра. Ключевым критерием для замен станут президентские выборы — т. е. способность глав регионов выполнить задачи Кремля».

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Впрочем, сам Борис Мышлявцев продолжает «нагнетать» обстановку. «В Туве все политически активное население сейчас гадает: что случится 5 мая, когда Шолбан Кара-оол должен будет на заседании Госсовета отчитаться перед президентом о ходе исполнения программы переселения из ветхого жилья, — написал он в Facebook. — Программа провалена, денег нет. Какое же волшебство-хуулгазын может спасти «главного тувинца»? В правительстве Тувы сторонники Кара-оола радостно перешептываются: «Ха-ха, никакого отчета не будет, Шойгу (министр обороны Сергей Шойгу — прим. ИА REGNUM ) уже договорился или вот-вот договорится»… Напомню, что на новосибирском совещании Сергей Степашин в приказном тоне заявил Шолбану Кара-оолу о необходимости лично отчитаться перед президентом. Это было сделано в присутствии губернаторов и представителей СМИ. Слова Степашина разлетелись по интернету. Если отчета перед президентом не будет — Шолбан Кара-оол нанесет Сергею Степашину уже вторую личную обиду. Степашин, в японской терминологии, «потеряет лицо». Вся политическая элита России получит четкий сигнал: Степашин никто, губернатор маленькой нищей республики может игнорировать его слова. Может ли федеральный политик позволить себе оставить такие действия без последствий? Прецедентов еще не было, посмотрим».

По мнению политолога Анатолия Савостина, отставка Кара-оолу именно 5 мая не грозит, но проблемы у него появились. «Думаю, что Борис Мышлявцев не на пустом месте развернул эту активность, есть часть элиты, которая хотела бы смены власти в регионе. И не нужно от этого отмахиваться всякими манифестами и рейтингами, это лишь усугубляет раскол», — сказал он в беседе с ИА REGNUM.

Справка ИА REGNUM

50-летний Шолбан Кара-оол руководит Тувой с 2007 года. Дважды избирался по представлению президента России (в 2007 — Владимира Путина, в 2012 — Дмитрия Медведева), в 2016-м пошел на досрочные выборы и одержал уверенную победу. Срок полномочий истекает в 2021 году.

Население Тувы, по последним данным, составляет 315 тыс. человек. Большую часть жителей составляют тувинцы (82%). Доля русских — 16,3%. Основа экономики — сельское хозяйство (скотоводство), горнодобывающая промышленность. Развитию региона мешает слабая транспортная инфраструктура.