Ярославль, 14 апреля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Ярославской области георгиевские ленточки перестанут раздавать всем желающим, а получить их можно будет лишь став участником патриотических акций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания».

Pixabay.com Георгиевская лента

В этом году 150 тысяч георгиевских ленточек подготовлено для жителей области. 20 тысяч останутся в Ярославле, а 130 тысяч уйдут в районы области. Организаторы акция «Георгиевская лента» решили, что больше не будут раздавать ленточку всем желающим на улицах.

«Чтобы получить ленту, надо поучаствовать в различных мероприятиях. Это может быть конкурс рисунков или просмотр патриотических фильмов, и многие другие акции, которые мы начнем проводить с 21 апреля. И человек еще должен дать обещание, что будет носить ленту правильно. Георгиевскую ленту положено носить на груди у сердца или плотно прикрепленной у воротника. Не рекомендуется крепить ее на головные уборы, на волосы, запястья, брюки, шнурки, а также на животных», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела реализации программ и проектов «Центра патриотического воспитания» Юлия Костицына.