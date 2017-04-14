Донецк, 14 апреля, 2017, 15:27 — ИА Регнум.



DenTVinform Official Stream Захарченко Александр Владимирович

Диалог между Украиной и ДНР будет возможен тогда, когда сменится украинская элита, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время прямой линии с жителями Украины, передает «Донецкое агентство новостей».

По словам Захарченко, у Украины были все шансы стать мощным государством, но вместо этого страна теперь распадается.

«Значит, надо менять элиту. И без этой порочной и жадной элиты, я думаю, мы сможем наладить диалог», — сказал глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после распада СССР украинская элита все время поддерживала более или менее мягкий антироссийский курс.

Однако, в 2014 году на Украине произошла одна из многочисленных оранжевых революций, она же Евромайдан, в результате которой путем государственного переворота к власти пришли украинские националисты.

Новое правительство объявило, что Украина «отворачивается от России и поворачивается к Европе», тем самым начав жесткую антироссийскую политику. Одним из первых шагов Киева стала отмена регионального статуса русского языка, а также декоммунизация Украины.

После начала проведения антироссийских реформ, жители Крыма и Донбасса провели референдум об отделении от Украины.

Крымский референдум состоялся 16 марта 2014 года, по результатам которого полуостров перестал быть частью «незалежной» и вошел в состав Российской Федерации.

Референдумы в ЛНР и ДНР состоялись 11 мая 2014 года, по результатам которых республики объявили о своей независимости.