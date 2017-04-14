Москва, 14 апреля, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Банк России в пятницу, 14 апреля, внес в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о филиалах Moody's, Standard & Poor's и Fitch. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Kuba Центральный Банк России

«Банк России 14.04.2017 принял решение внести в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о Филиале частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» (г. Москва)», — отмечается в сообщении.

Аналогичные решения ЦБ принял в отношении филиала компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» и филиала компании «Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед».

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции завил, что России необходимо создавать собственное национальное рейтинговое агентство, которое будет пользоваться признанием делового сообщества.

«Мы совершенно точно должны создавать свое национальное рейтинговое агентство, развивать свой консалтинг, — сказал глава государства. — Вопрос только в том, что эти структуры должны быть абсолютно прозрачными и пользоваться абсолютным признанием делового сообщества».

Читайте также: Путин: России необходимо создавать национальное рейтинговое агентство

Читайте также: СМИ: Закручивание гаек в банковском секторе продолжится