Калуга, 14 апреля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Председатель союза представительных органов муниципальных образований РФ, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 14 апреля принял участие в заседании совета по местному самоуправлению при Совете Федерации РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава Калуги Александр Иванов в Совете Федерации РФ.

В работе заседания участвовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, председатель всероссийского совета местного самоуправления Дмитрий Азаров, представители муниципальных и региональных органов власти 75-ти субъектов Российской Федерации, представители экспертного сообщества.

На заседании совета обсуждались вопросы благоустройства населённых пунктов России.

«Участники встречи сошлись во мнении, что благоустройство городов, формирование комфортной городской среды является одной из важнейших задач, направленных на повышение качества жизни населения, рост экономики муниципальных образований и обеспечение безопасности граждан», — заявил Александр Иванов.

Основными проблемами муниципалитетов в сфере благоустройства, по мнению членов совета, является отсутствие чёткого правового регулирования участия собственников зданий в благоустройстве прилегающей территории, невозможность перераспределения полномочий в сфере благоустройства между муниципалитетами и регионом, неопределённость полномочий региональных органов власти в части установления административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Беспокойство вызывает и большое количество неблагоустроенных объектов на территории муниципальных образований и подчас недостаточный уровень квалификации специалистов органов местного самоуправления в данной сфере.

Александр Иванов подчеркнул, что зачастую органы местного самоуправления не располагают необходимыми бюджетными ресурсами для реализации всех мероприятий по созданию комфортной городской среды, в связи с чем им необходима поддержка со стороны федеральных и региональных органов власти. Кроме того, необходимо расширить практику вовлечения жителей в реализацию муниципальных проектов по благоустройству.

По итогам заседания были выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства. Так, субъектам федерации было предложено продолжить субсидирование или оказание иной финансовой поддержки органам местного самоуправления в целях реализации проектов благоустройства городов.

Министерству строительства и ЖКХ было предложено разработать методические рекомендации для подготовки правил благоустройства и провести работу по повышению квалификации работников органов местного самоуправления. Было принято решение продолжить работу по определению и распространению лучшего муниципального опыта в области благоустройства территорий.

Муниципалитетам было рекомендовано предусмотреть в рамках программ благоустройства мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности объектов благоустройства. Например, внедрить энергосберегающие источники освещения, а также постоянно проводить анализ лучших муниципальных практик и обмениваться наработками в вопросах создания комфортной городской среды.