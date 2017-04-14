Ярославль, 14 апреля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. В Ярославле начато Интернет-голосование за проект трехмерной модели центра города, которое будет установлено в Демидовском сквере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Мэрия Москвы выделила Ярославль 600 миллионов рублей на реконструкцию исторического центра города. Из этих денег решено реконструировать Демидовский сквер, где размесят модель центра города. На суд зрителей в группе правительства Ярославской области в соцсети «ВКонтакте» выдвинули три концепции.

Ярославль

План 1778 года. Реализация плана с радиально-кольцевой структурой улиц, анфиладой центральных площадей, своеобразной главной планировочной осью города, с выявлением средневековых границ земляного и рубленого города продолжалась до середины XIX века и была зафиксирована планом 1846 года. Застройка центра Ярославля была усадебной, поделенной на домовладения с хозяйственными постройками и дворами.

Отображение в макете большей части зданий будет выглядеть условно, а модель в целом будет являться гипотезой на тему «Как мог выглядеть центр Ярославля 2 — 2,5 века назад». Детально и узнаваемо будут показаны только немногие сохранившиеся памятники. Однако данная модель даст возможность сопоставить градостроительные модели разных времен с наглядным подтверждением сохранности плана XVIII века до наших дней.

План 1913 года. Эта модель воспроизведена по старым фотографиям с восстановлением утраченных в начале ХХ века доминант, в основном культового зодчества. В числе преимуществ данного варианта — относительно достоверная ретроспектива центральной части города, а именно макетная реконструкция системы площадей, кварталов и улиц с демонстрацией многих утраченных элементов городских ансамблей XIX века. Подобные модели, относящиеся к исторической градореконструкции, установлены в Туле (2016 год) и в Иркутске (2014 год).

И третий вариант — современный план. К достоинствам данной модели относятся актуальность, возможность максимально детально и художественно выразительно представить наиболее значимые ансамбли и здания — символы Ярославля: театр им. Федора Волкова, Успенский собор в современной версии, часовню иконы Казанской Божией Матери, памятник князю Ярославу Мудрому и другие.

Модель может активно использоваться жителями и туристами в качестве наглядного путеводителя, немого гида — благодаря применению технологий для слабовидящих, шрифта Брайля по примеру Мюнхена и Варшавы. Подобные проекты, отражающие современную реальность, также размещены в Гамбурге, Эдинбурге и других культурных столицах мира.

Ярославцы отмечают три недостатка интернет-голосования. Для него представлены лишь идеи панно, нет их изображения. Голосование открытое и судьбу ярославского панно в историческом центе города могут решить не только жители города, но и иногородние. Не говоря уже о современных технология накрутки голосов. Пока в голосовании лидирует современный план, который набрал 40% голосов пользователей.