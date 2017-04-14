Киев, 14 апреля, 2017, 14:57 — ИА Регнум.

Более 2,5 тысяч солдат ВСУ погибло за время военного конфликта на востоке Украины, заявил официальный представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге, передает «Сегодня».

president.gov.ua Передача техники для войны на Донбассе

По его словам, за три года боевых столкновений в Донбассе погибло 2 тыс. 652 украинских силовика, еще 9 тыс. 578 солдат было ранено.

Лысенко отметил, что цифры погибших и раненых учитывают солдат из всех военных структур, как то: Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, Служба национальной безопасности, Государственная пограничная служба и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда Киев послал войска для подавления протестов жителей ДНР и ЛНР.

Протесты населения Донбасса начались после того, как новая киевская власть стала репрессивными методами угнетать русскоязычное население Украины как законодательно, так и при помощи силы и угроз, используя для этого украинских радикалов.

В результате в Донбассе был проведен референдум об отделении от Украины двух республик и объявлении ими независимости.

После референдума 11 мая 2014 года, на котором подавляющее большинство опрошенных высказались за отделение от Украины, Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о независимости.

Напомним, что с начала 2017 года продолжается торговая блокада Донбасса. Киевом запрещены любые грузоперевозки между республиками и Украиной, помимо этого железнодорожные пути оккупированы украинскими националистами.