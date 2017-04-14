Париж, 14 апреля, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что между Россией и Францией нет исторических споров, а желание сотрудничать с Россией — это нормальное явление.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

«Русские — это великий европейский народ на востоке континента», — сказала Ле Пен, уточнив, что Россия со времен Петра Великого выражала желание участвовать в сообществе европейских народов.

«Поэтому желание сотрудничать с ними — что-то нормальное», — сказала она. Говоря об отношениях с Россией, Ле Пен напомнила, что у Франции нет никаких исторических споров — страны находятся в противоположных концах европейского континента.

«Таким образом, мы должны наладить с ней отношения так, чтобы все народы Европы могли вместе, сообща, смотреть в спокойное и благополучное будущее», — заключила Ле Пен.

Не обошла вниманием Ле Пен и вопрос Крыма. Она подчеркнула, что в 20 веке Европа слишком пострадала из-за пограничных споров, чтобы «снова подстрекать народы друг против друга в их собственных делах».

«Две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России», — сказала Ле Пен.